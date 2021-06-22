НАБУ не стало открывать уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко по поводу возможных злоупотреблений при подписании в 2014 году закона "О санкциях".

Это именно тот закон, на основе которого вводит ограничительные меры СНБО.

Об этом сообщается в материалах суда.

Заявитель обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины в требованием открыть дело против Порошенко. По мнению истца, экс-президент в 2014 году подписал закон "О санкциях", выйдя за пределы конституционных полномочий, и тем самым противоправно предоставил сам себе и последующим президентам право вводить своим указом в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер против физических и юридических лиц.

По словам заявителя, Петр Порошенко неоднократно вводил в действие решения СНБО о санкциях. А это, в свою очередь, причиняло вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным интересам и интересам юридических лиц.

Заявитель требовал от НАБУ открыть дело против Порошенко за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). НАБУ отказалось открыть дело, заявитель обратился в суд. Однако 9 июня ВАКС отказал в удовлетворении его жалобы на бездеятельность НАБУ.

Напомним, "Страна" писала о том, в КСУ до сих пор не поступало представлений на закон "О санкциях", ставший основанием для указа Зе об отключении каналов.

Также мы сообщали, что на последнем заседании СНБО ввел санкции против совладельца крупнейшего в мире производителя титана и партнера "Боинга".