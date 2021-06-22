Перед вчерашней игрой Украина - Австрия в рамках Евро-2020 двоих украинских болельщиков не пускали на стадион из-за флага Украины с изображенными на нем границами Крыма и надписью "Crimea is Ukraine".

Об этом в Facebook рассказал киевлянин Дмитрий.

По его словам, ситуация произошла с его друзьями. Они приехали на игру Украина - Австрия в румынский Бухарест. Полицейские не пускали их на стадион с баннером, где было написано, что Крым - это Украина. Как рассказали сами молодые люди, с которыми произошла эта история, баннер они нарисовали под впечатлением от скандала с футболками украинской сборной.

"При входе на стадион со стороны румынской полиции и стюардов увидели нездоровый интерес ко всем флагам, которые проносились. С собой у нас было два флага с надписью "Kyiv" и "Crimea is Ukraine". Когда полиция заметила флаг с Крымом, сбежалась куча непонятных людей, они оттеснили нас в сторону и сфоткали флаг. Сказали, что вход с этим флагом запрещен, потому что это политика", - рассказали болельщики.

В ответ украинские болельщики стали утверждать, что это не политика, а просто факт. Однако румынская сторона настояла на сдаче флага в камеру хранения.

"Сказали, что Крым спорная территория между Россией и Украиной и отказались взглянуть на карту в Google Maps", - пожаловались украинцы.

Болельщики считают, что вина за все лежит на УЕФА, и связана ситуация с тем, что российский "Газпром" является одним из спонсоров чемпионата.

Напомним, 21 июня в Бухаресте сборная Украины проиграла Австрии решающий матч группового этапа Евро-2020.

Также мы писали о том, как соцсети отреагировали на проигрыш сборной Украины в решающей встрече с Австрией.