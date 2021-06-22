Во вторник, 22 июня, в Украине будет жарко. Местами температура воздуха поднимется до +36 градусов. Относительно прохладнее будет в южных регионах. В западных, центральных и южных областях во вторник ожидаются грозовые дожди.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

По информации синоптиков, сегодня на западе страны ожидается +29...+32 градуса днем и +11...+20 ночью. В этих регионах, кроме Луцка и Ровно, сегодня пройдут грозовые дожди.

На севере страны днем синоптики обещают +30…+33 градуса, ночью - +18...+22. Погода будет сухой, ожидается переменная облачность.

В центральных регионах столбики термометров днем поднимутся до отметок +29...+32 градуса, ночью опустятся до +17...+21. По прогнозам, там также возможны дожди с грозами.

На востоке страны во вторник будет жарче всего. Днем воздух прогреется до +32...+36 градусов, ночью похолодает до +21...+23. Осадков не ожидается.

На юге страны сегодня будет прохладнее всего. Днем - +24…+30 градусов, ночью - +17...+19. Кроме того, ожидаются грозовые дожди.

В Киеве сегодня без осадков. Днем потеплеет до +30…+32 градусов, ночью температура опустится до +20...+22 градусов.

Карта погоды на 22 июня. Скриншот: meteo.gov.ua

Напомним, вода в Балтийском море оказалась теплее, чем в Одессе из-за непогоды на побережье Черного моря.

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