За сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, число госпитализированных выше числа новых случаев. За сутки с коронавирусом в больницы попали 318 человек.

Таким образом, был "побит рекорд" предыдущего дня, когда было выявлено 323 новых случая. Текущее число новых подтвержденных случаев - минимум с начала года.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Летальных случаев за сутки - 21. Выздоровели - 829 человек.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 11881 человека,

методом ИФА - 1448 человек,

экспресс-тестами - 4100 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2230142 человека;

выздоровели - 2152969 человек;

летальных случаев - 52 053;

проведения ПЦР-тестов - 10690896.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

г.. Киев (87), Запорожская область (30), Черниговская область (19), Николаевская область (18) Черновицкая область. (18)

Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.

Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".