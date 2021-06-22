В Украине число госпитализаций превышает количество новых случаев Covid-19 - данные Минздрава
За сутки 21 июня 2021 в Украине зафиксировано 296 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, число госпитализированных выше числа новых случаев. За сутки с коронавирусом в больницы попали 318 человек.
Таким образом, был "побит рекорд" предыдущего дня, когда было выявлено 323 новых случая. Текущее число новых подтвержденных случаев - минимум с начала года.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Летальных случаев за сутки - 21. Выздоровели - 829 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 11881 человека,
- методом ИФА - 1448 человек,
- экспресс-тестами - 4100 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2230142 человека;
- выздоровели - 2152969 человек;
- летальных случаев - 52 053;
- проведения ПЦР-тестов - 10690896.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:
- г.. Киев (87),
- Запорожская область (30),
- Черниговская область (19),
- Николаевская область (18)
- Черновицкая область. (18)
Ранее "Страна" сообщала, что после возвращения из-за границы украинцам больше не нужно сдавать обязательный ПЦР-тест на коронавирус.
Также мы рассказывали, что Кабмин предлагает Раде направить на закупку вакцин против коронавируса 1,4 млрд грн от растаможки "евроблях".