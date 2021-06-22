В Беларуси у памятника защитникам Брестской крепости ночью собрались люди, чтобы почтить память людей, принявших 80 лет назад один из первый ударов нацистских войск 22 июня 1941 года.

Видео акции публикует РИА Новости.

"Тысячи людей пришли почтить память защитников Брестской крепости, 80 лет назад принявших первый удар немецких войск", - говорится в описании к видео

Сегодня в регионах стран бывшего СССР проходит акция "Свеча памяти". Люди приходят к воинским мемориалам, зажигают огни и выкладывают из горящих свеч слова и целые полотна.

Брестская крепость одна из первых приняла на себя удар немецко-фашистской армии.

К 22 июня 1941 года в крепости дислоцировалось около 9 тысяч военных. С немецкой стороны штурм крепости был поручен 45-й пехотной дивизии (около 15—16 тыс. человек) 12-го армейского корпуса, 2-й армейской группы при поддержке артиллерии.

По плану крепостью следовало овладеть к 12 часам пополудни в первый день войны.

Но последнего защитника крепости захватили в плен 23 июля 1941 года, то есть на тридцать второй день войны.

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Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она должна появиться в прессе 22 июня.