В Николаевской области на 89 км автодороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск произошла авария с участием трех машин. Столкнулись Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовики DAF.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Авария произошла 21 июня около 15:10.

По информации правоохранителей, в результате ДТП в больницы доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34-х до 42-х годов, в т.ч. двое детей 2005 и 2013 г.р.

Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли.

Правоохранители устанавливают причины и все обстоятельства аварии.

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц".

Ранее "Страна" писала, что в Черкасской области возле Жашкова произошла тройная авария. В результате происшествия пострадал водитель одного из транспортных средств

Напомним, ранее мы писали, что в субботу, 12 июня, в Киевской области произошла авария, жертвой которой стал рядовой полиции Владислав Кирий. Патрульный ехал на пассажирском месте в авто. Водитель не справилась с управлением и вылетела на встречку. В результате легковушка столкнулась с автобусом, полицейский Владислав Кирий погиб на месте аварии.