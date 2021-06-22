Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО без его страны столкнется с трудностями, которые грозят самому существованию альянса.

Об этом турецкий лидер сказал 21 июня в телеобращении, комментируя итоги состоявшегося 14 июня в Брюсселе саммита НАТО.

"Без Турции НАТО будет сложно не только сохранить свою силу, но и свое существование. Турция полностью выполняет свои обязательства перед альянсом. Она признает важность сохранения НАТО, несмотря на то, что была оставлена в одиночестве в то время, когда ей больше всего нужна поддержка", - заявил Эрдоган.

По его словам, в региональных кризисах "от Ирака до Сирии, от Палестины до Ливии НАТО не смог проявить сильную волю, ожидаемую от него".

"Во время переговоров в ходе саммита мы еще раз указали на то, что понимание "плохие террористы – хорошие террористы" неверное", - рассказал Эрдоган, заметив также, что ожидает "более искреннего и сильного вклада" НАТО в борьбу с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана на южных границах страны.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем говорили президент США Джо Байден и Эрдоган на саммите НАТО.

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