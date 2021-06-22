Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американский посол в России Джон Салливан вернется в Москву на текущей неделе. О возвращении послов после весеннего дипломатического кризиса договорились на встрече в Женеве Джо Байден и Владимир Путин.

Как пишет ТАСС, Прайс сообщил новость о после во время регулярного брифинга 21 июня.

"После такого важного саммита мы ждем с нетерпением, что посол Салливан вернется в Москву, чтобы возглавить очень сильную команду посольства США в России в свете реализации указаний политики президента Байдена по итогам встречи в Женеве", - сказал Прайс.

Глава пресс-службы также поприветствовал возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон.

"Как я понимаю, он вернулся к своей работе", - добавил Прайс.

Представитель Госдепа напомнил, что дипломаты двух стран регулярно проводят встречи друг с другом.

"Мы приветствуем более открытые каналы связи между нашими правительствами, в том числе через посольства. Именно поэтому для нас, а также для российской стороны так важно возвращение наших послов", - сказал Прайс.

Как писала "Страна", посол Антонов улетел в США 20 июня.

Он был отозван из США после скандального интервью Байдена, в котором тот согласился с утверждением журналиста, что Путин - убийца.