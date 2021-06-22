Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в стране с 1 июля полностью отменят комендантский час, введенных ради сдерживания распространения коронавируса.

Об этом глава государства сказал в обращении, которое опубликовано на Ютуб.

Власти Турции с 1 июня уже смягчили противоэпидемические меры: сократили комендантский час с 22:00 до 05:00, разрешили кафе и ресторанам принимать клиентов, возобновили работу спортзалов, разрешили проводить свадьбы. Теперь же решено полностью отказаться от комендантского часа.

"Сегодня на заседании кабинета министров мы приняли решение: с 1 июля комендантский час полностью отменяется. Госучреждения возвращаются к обычным часам работы. Возрастные ограничения на пользование общественным транспортом отменяются", - заявил Эрдоган.

Кроме того, будут сняты ограничения на междугородние поездки.

Эрдоган добавил, что главной целью для страны остается вакцинация. Он объявил о намерении завершить вакцинацию людей старше 18 лет в течение нескольких недель.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Турции отдыхает бывший президент Украины Петр Порошенко.

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