Украинский миллиардер Дмитрий Фирташ категорически отрицает обвинения, выдвинутые против него 18 июня Советом национальной безопасности и обороны Украины, который также ввел против бизнесмена санкции.

Как пишет "Радио Свобода", об этом заявил адвоката Фирташа Ленни Дэвис. Заявление юриста распространила американская адвокатская фирма Davis Goldberg & Galper PLLC.

СНБО обвинил Фирташа в участии в титановом бизнесе и поставках сырья, "которое потом идет на военные предприятия РФ".

"Господин Фирташ не получил предупреждения и не имел возможности обжаловать обвинение в Совете безопасности. Поскольку его не поставили в известность о решении Совета безопасности, мы воздержимся от комментариев, за исключением того, что заявим, что господин Фирташ категорически отрицает обвинения, которые, по его мнению, неверны", - говорится в заявлении Дэвиса.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, кто и почему попал под санкции СНБО на последнем заседании органа 18 июня.

Также мы приводили разные версии о том, какова реальная причина введения санкций против Фирташа. В том числе и версию о попытках отжать его титановый бизнес.