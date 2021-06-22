Распространение варианта коронавируса "дельта", более известного как индийский штамм, отмечено в более чем 90 странах мира. Это вызывает обеспокоенность у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

О динамике распространения штамма сообщила 21 июня на традиционном брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

"На данный момент мы знаем, что в 92 странах есть вариант "дельта"... Этот вариант продемонстрировал повышенную передаваемость", - сказала представительница ВОЗ.

По ее словам, вариант "дельта" вызывает обеспокоенность у организации, поскольку очень быстро распространяется по миру.

На днях "Страна" приводила заявление ведущей научной сотрудницы Всемирной организации здравоохранения Сумьи Суминанат о том, что индийский штамм коронавируса становится господствующим в мире.

Мы также писали, что индийский штамм мутировал. Новая разновидность вируса "дельта плюс" еще более заразна и опасна. Мутировавший штамм обнаружили в индийском штате Махараштра: там зафиксировали 20 случаев инфицирования.