Группа швейцарских, американских и турецких историков раскрыла смысл наскальных изображений в хеттском храме под открытым небом Язылыкая в районе Борумкале (провинция Чорум на севере Турции). Ученые установили, что изображения - это календарь.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на турецкий сайт Arkeolojik Haber.

По словам исследователей, храм под открытым небом использовали как календарь и часы, показывающие важные астрономические даты с неизменной точностью. И этот календарь безупречно точен даже сегодня.

Изображениям в храме около 3 200 лет. Каменщики искусно вырезали больше девяноста изображений богов, животных и мифологических существ.

На протяжении многих лет ученые пытались расшифровать, что означают символы, высеченные на известняковых скалах. Только сейчас им это удалось.

По мнению ученых, святилище может быть символическим изображением космического порядка, как его представляли хетты. Художественные рельефы представляют, с одной стороны, статические уровни космоса - подземный мир, землю, небо и великих богов наверху - с другой стороны, циклические процессы обновления и возрождения: день и ночь, лунные фазы и времена года.

Хеттский скальный храм Язылыкая - объект культурного наследия ЮНЕСКО, а также одна из самых больших загадок археологии. Храм находится на расстоянии двух километров северо-восточнее Хаттуши, одной из хеттских столиц. Ученые сходятся во мнении, что храм служил важным местом поклонения во времена Хеттского царства.

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