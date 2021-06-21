Нарышкин посвятил статью советским разведчикам. Фото: Русская народная линия
Нарышкин посвятил статью советским разведчикам. Фото: Русская народная линия

Накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин опубликовал статью, посвященную истории советской разведки и ее роли в подготовке к войне.

В ней автор приводит данные о многочисленных донесениях разведчиков о нападении Гитлера.

Статья под названием "В войну разведка вступила первой" опубликована в журнале "Национальная оборона".

Глава СВР напомнил о появлении советской внешней разведки.

"В конце 1920-х - начале 1930-х мир открывал для себя СССР. Многие видели в нашей стране государство социальной справедливости. Наряду с коммунистами-интернационалистами с советской разведкой начали сотрудничать прогрессивно мыслящие люди, осознававшие опасность фашизма и объединенные неприятием нацизма как человеконенавистнической идеологии. Эти люди охотно шли на контакт, потому что Советский Союз виделся им как самый действенный и непримиримый противник "коричневой чумы". В разведку приходили многие ее будущие герои - люди, движимые не материальной стороной дела, а идейными соображениями", - написал Нарышкин.

Он вспомнил и о трагической полосе для внешней разведки, которая пришлась на период политических репрессий в 1935-1938 годах. В результате "чисток" более 270 сотрудников были объявлены врагами народа и репрессированы.

Однако вскоре служба восстановила кадры. В 1939-1940 годах был организован набор молодых людей из партийного и комсомольского актива. В 1938 году создана Школа особого назначения (ШОН) с минимальными сроками подготовки сотрудников.

"Впоследствии многие из них станут выдающимися советскими разведчиками, настоящими профессионалами. Среди них - Павел Михайлович Фитин, назначенный в 32 неполных года руководителем разведки и возглавлявший ее всю войну", - отметил Нарышкин.

А летом 1941 года из тюрем стали возвращаться первые из целой плеяды разведчиков, репрессированных в 1937-1938 гг.

"В 1940-1941 гг. были возвращены в строй находившиеся в опале опытные кадры, восстановлена нормальная работа около 45 легальных и 14 нелегальных резидентур. В ключевых странах (Германия, Англия, Франция), наряду с "легальной" резидентурой, действовало от 2 до 4 нелегальных", - сообщил Нарышкин.

В результате эффективнее заработали загранаппараты советской разведки в странах-союзниках Германии, в оккупированных Гитлером европейских государствах, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Северной и Южной Америке.

Нарышкин пишет, что первые сведения о появлении признаков военной угрозы со стороны Германии внешняя разведка получила еще летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти. ИНО ОГПУ докладывало, что правительство Франца фон Папена инициировало начало секретных переговоров с Францией и Польшей по созданию наступательного союза против СССР.

Летом 1940 года Гитлер отдал приказ Генштабу вермахта о подготовке к войне с СССР сразу после окончания исхода англо-французских войск из Дюнкерка. Первыми сведениями об этом можно считать сообщение советской резидентуры во Франции от 4 августа 1940 г. о начале переброски высвободившихся гитлеровских войск с западного фронта к советским границам.

Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр и из других резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 г. только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений.

В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Е.Т. Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне и прямо указан срок вторжения.

Спецсообщение НКГБ СССР от 17 июня 1941 г., с.1Спецсообщение НКГБ СССР от 17 июня 1941 г., с.2

Спецсообщение НКГБ СССР от 17 июня 1941 г.

Помимо точной даты агрессии Германии против СССР крайне важна была информация о том, как поведут себя в нарастающем и вышедшем за пределы Европы конфликте США и Великобритания. И об этом разведка доложила точно.

Например, советским разведчикам удалось получить информацию о том, что Япония не намерена немедленно вслед за Германией напасть на СССР и будет занимать выжидательную позицию. В результате в дальнейшем руководство Советского Союза смогло перебросить значительные ресурсы и силы с дальневосточных рубежей на советско-германский фронт.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент РФ Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она выйдет в немецком издании Die Zeit ("Время").

Причем это не первый подобный опыт главы Кремля. В прошлом году Путин к 22 июня тоже написал статью о Второй мировой войне.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.