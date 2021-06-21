Накануне 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин опубликовал статью, посвященную истории советской разведки и ее роли в подготовке к войне.

В ней автор приводит данные о многочисленных донесениях разведчиков о нападении Гитлера.

Статья под названием "В войну разведка вступила первой" опубликована в журнале "Национальная оборона".

Глава СВР напомнил о появлении советской внешней разведки.

"В конце 1920-х - начале 1930-х мир открывал для себя СССР. Многие видели в нашей стране государство социальной справедливости. Наряду с коммунистами-интернационалистами с советской разведкой начали сотрудничать прогрессивно мыслящие люди, осознававшие опасность фашизма и объединенные неприятием нацизма как человеконенавистнической идеологии. Эти люди охотно шли на контакт, потому что Советский Союз виделся им как самый действенный и непримиримый противник "коричневой чумы". В разведку приходили многие ее будущие герои - люди, движимые не материальной стороной дела, а идейными соображениями", - написал Нарышкин.

Он вспомнил и о трагической полосе для внешней разведки, которая пришлась на период политических репрессий в 1935-1938 годах. В результате "чисток" более 270 сотрудников были объявлены врагами народа и репрессированы.

Однако вскоре служба восстановила кадры. В 1939-1940 годах был организован набор молодых людей из партийного и комсомольского актива. В 1938 году создана Школа особого назначения (ШОН) с минимальными сроками подготовки сотрудников.

"Впоследствии многие из них станут выдающимися советскими разведчиками, настоящими профессионалами. Среди них - Павел Михайлович Фитин, назначенный в 32 неполных года руководителем разведки и возглавлявший ее всю войну", - отметил Нарышкин.

А летом 1941 года из тюрем стали возвращаться первые из целой плеяды разведчиков, репрессированных в 1937-1938 гг.

"В 1940-1941 гг. были возвращены в строй находившиеся в опале опытные кадры, восстановлена нормальная работа около 45 легальных и 14 нелегальных резидентур. В ключевых странах (Германия, Англия, Франция), наряду с "легальной" резидентурой, действовало от 2 до 4 нелегальных", - сообщил Нарышкин.

В результате эффективнее заработали загранаппараты советской разведки в странах-союзниках Германии, в оккупированных Гитлером европейских государствах, на Ближнем и Дальнем Востоке, в Северной и Южной Америке.

Нарышкин пишет, что первые сведения о появлении признаков военной угрозы со стороны Германии внешняя разведка получила еще летом 1932 года, за девять месяцев до прихода Гитлера к власти. ИНО ОГПУ докладывало, что правительство Франца фон Папена инициировало начало секретных переговоров с Францией и Польшей по созданию наступательного союза против СССР.

Летом 1940 года Гитлер отдал приказ Генштабу вермахта о подготовке к войне с СССР сразу после окончания исхода англо-французских войск из Дюнкерка. Первыми сведениями об этом можно считать сообщение советской резидентуры во Франции от 4 августа 1940 г. о начале переброски высвободившихся гитлеровских войск с западного фронта к советским границам.

Сведения о военных приготовлениях Германии к нападению на СССР шли в Центр и из других резидентур. С июля 1940 по июнь 1941 г. только внешняя разведка направила советскому руководству более 120 информационных сообщений.

В срочном донесении резидента разведки НКГБ в Финляндии Е.Т. Синицына 11 июня 1941 года была названа точная дата начала агрессии. Резидентурой были получены сведения о подписании 11 июня в Хельсинки тайного соглашения между Германией и Финляндией об участии финских вооруженных сил в предстоящей войне и прямо указан срок вторжения.

Спецсообщение НКГБ СССР от 17 июня 1941 г.

Помимо точной даты агрессии Германии против СССР крайне важна была информация о том, как поведут себя в нарастающем и вышедшем за пределы Европы конфликте США и Великобритания. И об этом разведка доложила точно.

Например, советским разведчикам удалось получить информацию о том, что Япония не намерена немедленно вслед за Германией напасть на СССР и будет занимать выжидательную позицию. В результате в дальнейшем руководство Советского Союза смогло перебросить значительные ресурсы и силы с дальневосточных рубежей на советско-германский фронт.

Ранее "Страна" рассказывала, что президент РФ Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она выйдет в немецком издании Die Zeit ("Время").

Причем это не первый подобный опыт главы Кремля. В прошлом году Путин к 22 июня тоже написал статью о Второй мировой войне.