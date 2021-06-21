В понедельник, 21 июня, сборная Украины на чемпионате Европы проиграла команде Австрии со счетом 0:1. Матч проходил в румынском Бухаресте.

"Страна" собрала реакцию известных пользователей соцсетей по поводу поражения подопечных тренера Андрея Шевченко.

У большинства комментаторов проигрыш вызвал горькую иронию.

Блогер Денис Гороховский считает, что наша сборная просто слила игру.

"Вот слили же матч. Не проиграли, именно слили…" - написал он.

Народный депутат из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин напомнил читателям о злорадстве некоторых украинцев по поводу проигрыша россиян и акциях вроде предложения бесплатного пива за голы в ворота сборной РФ.

"Что-то не заметил особо радостных возгласов россиян по поводу неудачи нашей сборной. Похоже, меншовартість все же плохо переводится в жёлчную неполноценность. Болеть нужно не против, а за. И просто оставаться людьми. Тогда все будет получаться", - полагает депутат.

Телеведущий канала "Наш" Макс Назаров был краток.

"Евро, пока. Пздц", - написал он.

Политический обозреватель и эксперт Института политики Руслан Бизяев решил пошутить.

"Так, отставить кипишь по поводу проигрыша сборной Украины по футболу. У нас есть СНБО, а у них его нет..." - гласит его пост в Фейсбуке.

Cопредседатель Фонда энергетических стратегий и популярный блогер Дмитрий Марунич тоже выразился предельно лаконично - в духе Назарова: "Мяч футболить - это не майдан майданить". Очевидно, он намекал на стремление футбольных функционеров и выосокопоставленных чиновников Украины политизировать футбол, что они демонстрировали во время скандала с формой нашей сборной.

Политический эксперт Андрей Головачев напомнил свой же прогноз от 11 июня, в котором речь идет именно о политизации спорта. Десять дней назад он объяснил, почему сборная Украины по футболу плохо выступит на чемпионате Европы.

"Потому что давным давно уже было доказано, что когда какая-то страна начинает политизировать спорт, то ее игроки подвергаются огромным психологических нагрузкам. Они чувствуют повышенные обязательства перед обществом, игра становится больше похожей на сражение, которое нельзя проиграть. Но психологическая накачка, которая применяется на войне, в спорте даёт обратный эффект, потому страх поражения сковывает инициативу игроков, делает их испуганными, физиологические реакции замедляются, искажаются, совершается много ошибок. Испуганная команда, команда, до ужаса боящаяся проиграть, чтобы не подвести политические ожидания общества, всегда играет ниже своих возможностей. Лучше всего играет команда, которая мотивирована простым спортивным азартом, как говорят, драйвом, который способен раскрыть наивысший потенциал командной игры. Политическая нагрузка резко снижает качество игры: пропадает азарт и драйв, удовольствие от игры, появляется чувство страха и позора за возможное поражение", - писал в день начала чемпионата Головачев.

Он резюмировал: "вся эта возня вокруг надписей на футболках, споры с УЕФА и даже обвинения ее, скорее всего, сыграют злую шутку со сборной Украины".

Ранее мы опубликовали календарь, турнирную таблицу и все результаты матчей на Евро-2020 в группе С, где играет Украина, а также календарь, положение команд и все результаты матчей чемпионата Европы по футболу 2020.