Политизация футбола негативно сказалась на спортивных результатах. Фото: twitter.com/EURO2020
Политизация футбола негативно сказалась на спортивных результатах. Фото: twitter.com/EURO2020

В понедельник, 21 июня, сборная Украины на чемпионате Европы проиграла команде Австрии со счетом 0:1. Матч проходил в румынском Бухаресте.

"Страна" собрала реакцию известных пользователей соцсетей по поводу поражения подопечных тренера Андрея Шевченко.

У большинства комментаторов проигрыш вызвал горькую иронию.

Блогер Денис Гороховский считает, что наша сборная просто слила игру.

"Вот слили же матч. Не проиграли, именно слили…" - написал он.

Скриншот из Фейсбука Дениса Гороховского

 

Народный депутат из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Олег Волошин напомнил читателям о злорадстве некоторых украинцев по поводу проигрыша россиян и акциях вроде предложения бесплатного пива за голы в ворота сборной РФ.

"Что-то не заметил особо радостных возгласов россиян по поводу неудачи нашей сборной. Похоже, меншовартість все же плохо переводится в жёлчную неполноценность. Болеть нужно не против, а за. И просто оставаться людьми. Тогда все будет получаться", - полагает депутат.

Скриншот из Фейсбука Олега Волошина

Телеведущий канала "Наш" Макс Назаров был краток.

"Евро, пока. Пздц", - написал он.

Скриншот из Фейсбука Макса Назарова

Политический обозреватель и эксперт Института политики Руслан Бизяев решил пошутить.

"Так, отставить кипишь по поводу проигрыша сборной Украины по футболу. У нас есть СНБО, а у них его нет..." - гласит его пост в Фейсбуке.

Скриншот из Фейсбука Руслана Бизяева

Cопредседатель Фонда энергетических стратегий и популярный блогер Дмитрий Марунич тоже выразился предельно лаконично - в духе Назарова: "Мяч футболить - это не майдан майданить". Очевидно, он намекал на стремление футбольных функционеров и выосокопоставленных чиновников Украины политизировать футбол, что они демонстрировали во время скандала с формой нашей сборной.

Скриншот из Фейсбука Дмитрия Марунича

Политический эксперт Андрей Головачев напомнил свой же прогноз от 11 июня, в котором речь идет именно о политизации спорта. Десять дней назад он объяснил, почему сборная Украины по футболу плохо выступит на чемпионате Европы.

"Потому что давным давно уже было доказано, что когда какая-то страна начинает политизировать спорт, то ее игроки подвергаются огромным психологических нагрузкам. Они чувствуют повышенные обязательства перед обществом, игра становится больше похожей на сражение, которое нельзя проиграть. Но психологическая накачка, которая применяется на войне, в спорте даёт обратный эффект, потому страх поражения сковывает инициативу игроков, делает их испуганными, физиологические реакции замедляются, искажаются, совершается много ошибок. Испуганная команда, команда, до ужаса боящаяся проиграть, чтобы не подвести политические ожидания общества, всегда играет ниже своих возможностей. Лучше всего играет команда, которая мотивирована простым спортивным азартом, как говорят, драйвом, который способен раскрыть наивысший потенциал командной игры. Политическая нагрузка резко снижает качество игры: пропадает азарт и драйв, удовольствие от игры, появляется чувство страха и позора за возможное поражение", - писал в день начала чемпионата Головачев.

Он резюмировал: "вся эта возня вокруг надписей на футболках, споры с УЕФА и даже обвинения ее, скорее всего, сыграют злую шутку со сборной Украины".

Скриншот из Фейсбука Андрея Головачева

Ранее мы опубликовали календарь, турнирную таблицу и все результаты матчей на Евро-2020 в группе С, где играет Украина, а также календарь, положение команд и все результаты матчей чемпионата Европы по футболу 2020.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться