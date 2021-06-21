В результате взрыва газа в жилом доме в Белогородке Киевской области погиб по меньшей мере один человек. Тело мужчины было найдено спасателями на месте происшествия.

Об этом в своем Facebook сообщил сельский голова Белогородки Антон Овсиенко

"К сожалению, обнаружено тело одного погибшего, мужчина 1974 года. Ликвидация пожара состоянию на 21.30 продолжается", - сообщил он.

Также Овсиенко поделился подробностями происшествия.

"Сегодня, 21 июня, в Белогородке произошла чрезвычайная ситуация - пожар в многоквартирном доме по адресу ул. Владимирская, 99 (возле СОШ №2). На месте происшествия работают четыре пожарных расчета, устанавливается количество пострадавших людей и помещений. Сейчас тушение пожара продолжается. По предварительным данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, произошел взрыв в квартире, ориентировочно на втором этаже, в результате которого произошло возгорание в квартирах на 2-м и 3-м этажах с последующим распространением пожара на 4-й этаж и 5-й мансардный этаж", - написал Овсиенко.

По словам главы села, площадь пожара ориентировочно составляет 650 кв. м. Во время тушения пожара выявлены 9 пострадавших, трое из которых госпитализированы в Боярскую центральную районную больницу. На месте пожара работают 8 автоцистерн, 3 автолестницы, 1 автомобиль газодымозащитной службы, задействованы 54 спасателя.

"Создан оперативный штаб, в который входят депутаты и работники Белогородского сельсовета. Решается вопрос о временном размещении жителей дома", - добавил Овсиенко.

Также он отметил, что все желающие могут помочь пострадавшим дома, и такая помощь принимается исключительно на расчетный счет ОСМД пострадавшего дома по реквизитам.

Напомним, взрыв газа в жилой пятиэтажке в Белогородке произошел в понедельник, 21 июня.

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