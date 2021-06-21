Сотрудники Университета Нагоя (Япония) открыли точный метод диагностики злокачественной опухоли головного и спинного мозга. Раковый процесс они научились выявлять по результатам анализа мочи.

Об их исследовании сообщает журнал Applied Materials & Interfaces.

Клетки раковой опухоли в организме человека вырабатывают микроРНК. Японские ученые разработали устройство из 100 миллионов нанопроволок оксида цинка, при помощи которого микроРНК удается собрать и использовать в качестве биомаркера опухоли.

Такой способ анализа позволяет определить опухоль мозга даже в том случае, если у человека нет каких-либо симптомов рака. Кроме того, технологию можно применять вне зависимости от размера опухоли и стадии заболевания.

Устройство уже опробовали на образцах мочи здоровых людей и пациентов с онкозаболеваниями. Исследования показали точность диагностики в 100% на ранней стадии онкологического процесса.

Специалисты надеются, что новый метод в скором времени будет внедрен в клиническую практику, поскольку диагностика рака мозга с помощью анализа мочи не потребует дорогостоящего оборудования или сложных манипуляций.

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