На Днестре работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям спасли семерых людей, у которых на небольшой лодке вышел из строя мотор.

Об этом сообщается в Фейсбуке Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.

В воскресенье, 20 июня, в 18:00 на водолазно-спасательный пост №2 села Рудковцы Каменец-Подольского района поступила информация от неравнодушных граждан о том, что в акватории реки Днестр вблизи села Куражин дрейфует лодка с людьми на борту. При этом люди подают сигналы о помощи.

Безотлагательно к месту происшествия направились спасатели. Как выяснилось, мотор лодки поломался, и она дрейфовала по реке в сторону Черновицкой области. Бойцы ГСЧС оперативно доставили граждан и их плавсредство к берегу. В результате инцидента никто не травмировался.

Служба спасения призвала украинцев не заплывать на лодках в места с сильным течением, обязательно проверять свои плавсредства пере выходом на воду и не забывать надевать спасательные жилеты.

Как писала "Страна", за минувшие сутки в водоемах Киевской области утонули восемь человек, трое из них - дети.

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