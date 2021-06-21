Выживший после крушения самолета на курорте Танай в Кемеровской области РФ парашютист Дмитрий Степанов считает, что катастрофа могла произойти в результате отказа обоих двигателей. По его словам, после взлета на высоте 20 метров произошел отказ правого двигателя.

Парашютиста цитирует агентство "Интерфакс".

"Летим медленно, набирая высоту. Высота 100 метров, смотрю на пилота, и он явно держит ситуацию под контролем, паники нет, - цитирует Степанова "Интерфакс". - Разворот в сторону аэродрома, сильный правый крен, страх, выходим из него, и снова отпускает на пару секунд. Высота 50 метров, еще один правый крен, отказ второго двигателя (как я понял), очень быстрое приближение к земле, прощание, удар, кувырки", - заявил Степанов.

Напомним, крушение самолета L-410 произошло в Кемеровской области 19 июня. На его борту были два члена экипажа, два инструктора по парашютному спорту аэродрома Танай, а также 15 спортсменов, в том числе любителей. В результате авиакатастрофы 4 человека погибли, 5 спортсменов получили тяжелые травмы.

Ранее мы писали, что на борту рухнувшего самолета был миллиардер.