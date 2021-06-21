21 июня - день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, за которым следует самая короткая ночь.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, проиллюстрировав пост эффектными панорамными фото зоны отчуждения ЧАЭС с восходом и закатом солнца.

В заповеднике добавили, что этот день считается астрономическим началом лета в северном полушарии Земли.

Зона отчуждения с высоты птичьего полета. Фото: Facebook/ zapovidnyk2018

Ранее "Страна" писала, что 21 июня Киеве восход солнца состоялся в 04:47:34, а заход будет в 21:14:22. Таким образом, продолжительность светового дня составит 16 часов 26 минут. Мы рассказывали о традициях и приметах, связанных с днем летнего солнцестояния в народном сознании, о том, что принято делать, а что под запретом.

Мы также показывали фото необычного обитателя Чернобыльского биосферного заповедника - веретенице, которая выглядит в точности ка змеи, но на самом деле является безногой ящерицей.