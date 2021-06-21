Государственный департамент США выделит $2,5 миллионов долларов (68,2 миллионов гривен по курсу) на программу, в рамках которой Управление глобального уголовного правосудия США проведет в Украине тренинги в сфере международного права.

Авторы этого гранта намерены научить украинских следователей, юристов и судей "обеспечивать критическую основу для привлечения виновных к уголовной ответственности".

Грант, опубликованный в пятницу, 18 июня, будет реализован в Украине и Южном Судане. Успешный кандидат получит $2,5 млн, чтобы помочь двум странам "способствовать развитию потенциала в области международного права, прав человека, уголовного и гуманитарного права, а также учебных программ по расследованию и судебному преследованию серьезных международных преступлений".

"Управление глобального уголовного правосудия Государственного департамента (J/GCJ) работает над предотвращением кровавых преступлений, смягчением их последствий и прекращением безнаказанности… GCJ объявляет конкурс на грант, который должен достичь эффекта масштаба до необходимой степени в двух программах: одна - в Южном Судане и одна - в Украине", - говорится в тексте гранта.

Также авторы документа, описывая ситуацию в Украине, отметили, что Россия "нарушает права человека" в регионе.

"С 2014 года продвигаемый Россией конфликт в Донбассе унес жизни более 13 тыс. человек. Россия неоднократно нарушала режим прекращения огня за более чем семь лет войны в Донбассе и продолжает незаконно оккупировать Крым. Российская агрессия на Украине стала причиной многочисленных сообщений о серьезных нарушениях прав человека, включая незаконные убийства, похищения и пытки", - объяснили в Госдепе.

Авторы документа также считают, что на данный момент украинское правительство движется в сторону гармонизации внутреннего уголовного кодекса с международным гуманитарном правом. Теперь, по их словам, "необходимо, чтобы следователи, юристы и судьи прошли подготовку по стандартным юридическим процедурам, правоприменительной практике и применению международного уголовного права".

"Как расследование, так и судебное преследование международных преступлений: военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида требуют очень специфический набор продвинутых навыков и подготовки. Во-первых, сбор доказательств обеспечивает критическую основу для привлечения виновных к уголовной ответственности, а также выступает в качестве важнейшего механизма установления фактов с точки зрения истории. Во-вторых, судебное преследование виновных требует, чтобы следователи, юристы и судьи имели хорошую подготовку и хорошее образование в области применения международного уголовного права, гуманитарного права и международного права человека", - пишут авторы гранта.

Тем временем на следующий день после встречи президентов США и России в Женеве появились сообщения, что администрация Джо Байдена временно приостановила пакет военной помощи Украине, который включает летальное оружие. Первоначально план этой помощи был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной этой весной.

Однако позже в Белом доме назвали "нонсенсом" остановку военной помощи Украине, но дали также понять, что новых денег пока не будет.

Уже вчера советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил заморозку 100 млн долларов помощи Украине.