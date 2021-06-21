МОК разрешил присутствовать на Олимпиаде в Токио не более 10 тысячам зрителей. Им всем запретили кричать
Международный олимпийский комитет, власти Токио и правительство Японии обсудили проведение летней Олимпиады. Они установили лимит зрителей на Играх в пределах 50% вместимости спортивных объектов, но не более 10 000 человек.
Об этом сообщает пресс-служба МОК.
"50 процентов вместимости места проведения, но не более. Максимум 10 000 человек на всех площадках с учетом правительственных ограничений на проведение массовых мероприятий", - сказано в постановлении участников обсуждения.
Что касается заполняемости трибун на Паралимпийских играх, то решение по ним будет принято до 16 июля 2021 года.
Также на собрании были приняты следующие организационные решения:
- действующий график соревнований остается без изменений;
- в случае введения чрезвычайного положения после 12 июля 2021 года ограничения количества зрителей на Играх могут быть пересмотрены на основании предписанных властями мер;
- в случае внезапного изменения инфекционного статуса и возможностей системы медицинского обслуживания незамедлительно будет проведено новое собрание сторон для рассмотрения дальнейших мер;
- на спортивных объектах следует все время носить маски, громко говорить или кричать запрещается.
Для проведения безопасных и надежных Игр будет осуществляться тесная координация с местными органами власти, чтобы гарантировать соблюдение перечисленных правил.
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