В селе Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области 20 июня произошло убийство, после которого убийца скрылся. Найти его помогла служебная овчарка по кличке Ирэн.

Об этом сообщается в Фейсбуке Нацгвардии.

В воскресенье в Зеленом Гаю во время бытовой ссоры мужчина нанес ножевое ранение женщине, из-за чего она умерла. Сам убийца покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении.

К его поиску привлекли служащих Национальной гвардии Украины в составе операции объединенных сил в оперативно-тактической группировке "Восток". Причем гвардейцам помогали служебные собаки.

Во время отработки территории села и прилегающих лесных насаждений гвардейская розыскная собака Ирэн безошибочно указала на густые заросли на окраине, где и скрывался подозреваемый.

Силовики немедленно задержали мужчину и передали сотрудникам Национальной полиции.

Ранее "Страна" рассказывала, как полицейская собака помогла задержать в метро Харькова курьера с героином.

Мы также приводили статистику, согласно которой в 2020 году служебные собаки нашли центнер наркотиков и помогли задержать более 400 преступников.