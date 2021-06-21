В Донецкой области гвардейская овчарка нашла в кустах зарезавшего женщину убийцу
В селе Зеленый Гай Волновахского района Донецкой области 20 июня произошло убийство, после которого убийца скрылся. Найти его помогла служебная овчарка по кличке Ирэн.
Об этом сообщается в Фейсбуке Нацгвардии.
В воскресенье в Зеленом Гаю во время бытовой ссоры мужчина нанес ножевое ранение женщине, из-за чего она умерла. Сам убийца покинул место преступления и скрылся в неизвестном направлении.
К его поиску привлекли служащих Национальной гвардии Украины в составе операции объединенных сил в оперативно-тактической группировке "Восток". Причем гвардейцам помогали служебные собаки.
Во время отработки территории села и прилегающих лесных насаждений гвардейская розыскная собака Ирэн безошибочно указала на густые заросли на окраине, где и скрывался подозреваемый.
Силовики немедленно задержали мужчину и передали сотрудникам Национальной полиции.
Ранее "Страна" рассказывала, как полицейская собака помогла задержать в метро Харькова курьера с героином.
Мы также приводили статистику, согласно которой в 2020 году служебные собаки нашли центнер наркотиков и помогли задержать более 400 преступников.