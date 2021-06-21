Появилось фото Кулебы спящего на полях дипломатического форума в Анталье

В сети появилось фото, на котором министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уснул на лежаке якобы после очередного дня дипломатического форума в Анталии (Турция).

Об этом в понедельник, 21 июня, сообщает телеграм-канал "ЗеРада".

"вставай Кулеба!! ты ж на саммите, иди работай, время-то рабочее!! если будешь спать, ни@ера не будет..." - гласит подпись к фотографии.

При этом точно неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах была сделана данная фотография.

Напомним, в ходе форума Кулеба провел ряд переговоров со своими иностранными коллегами. В частности, они были посвящены завершению строительства российского трубопровода "северный поток-2" а также признанию "несуществующим" молдавского языка.

Ранее министр иностранных дел Украины заявил, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд рассказала ему об итогах саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. По его словам, обсуждение темы Украины лидерами двух государств было предметным. Правда, при этом привел только общее заверение Байдена о поддержке независимости Украины.