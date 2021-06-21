Президент Российской Федерации Владимир Путин написал статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она выйдет в немецком издании Die Zeit ("Время").

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издания.

"Текст выйдет завтра", - сказали российскому агентству в редакции Die Zeit.

О том, что глава Кремля готовит специальный материал ко Дню памяти и скорби 22 июня, накануне рассказали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Также стало известно, что в этот день Путин возложит цветы к могиле неизвестного солдата и выступит с речью.



Двадцать второго июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Эта дата стала началом Великой Отечественной войны и одной из самых трагических в истории как СССР, так и мира.



Как рассказывала "Страна", в прошлом году Путин к 22 июня тоже написал статью о Второй мировой войне. Мы давали изложение и анализ этого объемного текста, опубликованного в американском консервативном издании The National Interest.

Между тем посол Украины Андрей Мельник не захотел участвовать в памятной выставке в Берлине по случаю 80-й годовщины нападения нацистской Германии на СССР.