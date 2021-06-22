Дешево отдохнуть в Турции этим летом не получится.

Мы уже писали, что в апреле, из-за закрытия рынка для россиян, стоимость путевок на турецкие курорты снизилась на 10-15%. Плюс появилось немало горящих туров. Были даже предложение по 150 евро за отель три звезды на неделю на двоих уже с перелетом.

Но с середины июня цены пошли в рост. "Отель, который еще неделю назад стоил 250 евро на человека, сейчас предлагается уже за 350 евро. И это еще не последняя цена, так как общий тренд подорожания сохраняется", - говорит владелец турагентства Delux Voyage Максим Дереза.

Рынок "разогревает" несколько факторов. Главный - открытие Турции для россиян.

С 22 июня РФ снимает ограничения на авиасообщение с Турцией. А российские турагентства уже вовсю рекламируют туры на турецких курортах, и предупреждают клиентов - берите сейчас, а то уже через несколько дней будет дороже.

"А больше всего Турция подорожает, когда британцы массово полетят", - прогнозирует владелец сети "Феерия мандрив" Игорь Захаренко.

Для многих украинских туристов подорожание путевок стало неприятным сюрпризом. Оказалось, что теперь отдых в Турции им же не по карману, поэтому люди спешно ищут замену, к примеру, переориентируются на Египет, хотя там в июле очень жарко - до 50 градусов.

Разбирались, что происходит с ценами на отдых в Турции, и как их будут переписывать дальше.

Турецкий бум

Максим Дереза говорит, что в этом году отдых в Турции бьет все рекорды по популярности среди украинцев. Если традиционно это направление занимало порядка 60% в объемах продаж, то нынешним летом достигнет 95%. Что и понятно, учитывая, что многие страны (включая весь Евросоюз кроме Греции) для украинцев остаются закрытыми, а некоторые открываются только сейчас да еще с условиями.

В целом продажи путевок в Турцию уже превысили показатели докарантинного 2019 года. Как и количество чартеров. По данным Украинской ассоциации туристических агентств, всего в июне уже выполнено 306 рейсов из 8 городов страны, что на 45% превышает аналогичные показатели позапрошлого года.

Турция рассчитывает принять за нынешний сезон 1,5 млн украинских туристов, что на 50% больше, чем в прошлом году. О таких планах заявила местная ассоциация турфирм TURSAB.

При этом, как говорит Максим Дереза, наибольшим спросом пользуются самые дешевые туры. "80% заявок - с бюджетом до 20 тысяч гривен на неделю на всю семью", - говорит он.

По словам Дерезы, высокий спрос на самые бюджетные туры поясняется несколькими причинами. "Во-первых, люди помнят, что в прошлом году в Турции можно было дешево отдохнуть. И по аналогии ищут такие же доступные путевки этим летом. Во-вторых, сказалась экономическая ситуация в стране - у многих попросту нет денег на отдых подороже", - отмечает эксперт.

Стоит отметить, что буквально до недавнего времени найти дешевые туры в Турцию не составляло особого труда. В апреле из-за закрытия Турции для российских туристов, многие отели дали скидки в 10-15% и больше, плюс появилось немало горящих туров. Поэтому ценники по 10 тысяч гривен на неделю за двоих в отеле 3-4 звезды по системе "все включено" были в предложениях большинство украинских турфирм.

Было 10 тысяч - стало 17

Но сейчас ситуация резко изменилась.

"Неделя отдыха в стандартной «пятерке» стоит не меньше 350 евро на человека, то есть, 700 евро на двоих. Еще неделю назад цена на этот же отель была 250 евро на человека или 500 евро на двоих", - говорит Максим Дереза.

К примеру, тур с вылетом 5 июля в отеле три звезды Bodensee в Анталье стоит от 16,8 тысяч гривен на двоих. А четырех- звездочный Grand Hotel Derin в Кемере предлагается от 18,5 тысяч. Есть "тройки" и дороже 20 тысяч гривен на двоих. К примеру, Agon Hotel в Кемере стоит от 20,6 тысяч на неделю за двухместных номер.

То есть, бюджета, на который среднестатистический клиент турфирмы планировал отдохнуть всей семьей с детьми, и желательно, в отеле, как минимум, 4 звезды, теперь не хватает даже на тур в трехзвездочную гостиницу на двоих.

Что произошло?

По словам Максима Дерезы, из-за высокого спроса на отдых в Турции, с июня тамошние отели отыграли майский скидки. Причем, на турецкие курортны едут не только украинцы. Так, только за один день, 12 июня, в Анталию прилетело почти 27,7 тысяч туристов на 148 рейсах (из них украинцев было порядка 7 тысяч человек).

Эта дата оказалась пиковой, но и в другие дни Анталия принимает не менее 20 тысяч туристов ежедневно. В Турцию активно едут немцы, албанцы, молдаване, белорусы и др. С 7 июня в Турцию возобновились рейсы из Казахстана. Туристов подкупает несколько факторов.

Во-первых, в Турцию для отдыхающих со многих стран сняты все ограничения по въезду - не нужен тест ПЦР (украинцев это послабление не касается, для наших граждан, наоборот, ужесточили условия и ввели тесты, выполненные не более чем за 72 часа до въезда), во-вторых, там достаточно "спокойные" показатели по коронавирусу, в-третьих, турецкий курорты, несмотря на подорожание, все же остаются дешевле европейских. Дополнительно в пользу Турции сработал тот факт, что на многих европейский курортах начало летнего сезона затянулось, а погода достаточно прохладная.

Но датой "Ч"» для турецкого рынка должно стать возвращение российских туристов. С 22 июня РФ отменяет запрет на авиасообщение с Турцией, поэтому ожидается новый виток туристического бума, и, соответственно, еще больший рост цен.

К примеру, если бы не было запрета на полеты из России, в пиковый по приему туристов день 12 июня в Анталию прилетело бы еще на 40 рейсов больше (таким образом российские туристы составили бы до 20% от общего числа прилетевших).

Насколько еще может подорожать отдых в Турции

По словам Игоря Захаренко, отдых в Турции еще может подорожать - из-за возвращения россиян, массового спроса со стороны украинцев, и - главное - если увеличится поток туристов из Европы и Великобритании.

Максим Дереза говорит, что туры дорожают неравномерно. "Скажем, отели, которые традиционно ориентировались на россиян, сейчас могут поднять цены и на 40%. Те, в которых россияне не отдыхали, "приклеят" к ценнику 5-7% "за компанию", - отмечает эксперт.

Но в среднем по рынку цены в Турции вырастут к июлю на 15-20%. Стоит учитывать еще и сезонный фактор - июль - август - это традиционно пиковые периоды по ценам.

"Если прошлым летом отдых в Турции стоил на 20% дешевле, чем в доковидном 2019-м, то сейчас цены уже вышли на уровень позапрошлогодних, а скоро и превысят их", - прогнозирует Максим Дереза.