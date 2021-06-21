Президент России Владимир Путин признал, что угроза коронавируса в стране еще не отступила, однако первый самый жесткий удар пандемии "удалось смягчить".

Об этом он заявил в ходе встречи с депутатами в понедельник, 21 июня.

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила", - сказал президент Российской Федерации.

"Но весной и летом прошлого года, когда ситуация была особенно сложной, непредсказуемой и непонятной... все-таки нам вместе удалось смягчить самый первый, наиболее жесткий удар эпидемии, выиграть время для мобилизации системы здравоохранения, для наших ученых, разработавших вакцину", - добавил Путин.

Напомним, на Россию обрушилась новая волна эпидемии коронавирусной болезни, основной ущерб от которой пришелся на Москву. Недавно в столице РФ выявили рекордные 9 тысяч новых случаев Covid-19. В связи с этим власти города ужесточили карантинные ограничения. Также чиновники обязали москвичей пройти вакцинацию от коронавируса.

Ранее Путин заявил, что ученые пока еще изучают последствия перенесенного коронавируса, поэтому лучше от него прививаться.