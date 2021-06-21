В курортном поселке Кирилловка Запорожской области на протяжении нескольких часов спасатели проводили операцию по спасению пассажиров прогулочного катера, который поломался во время круиза.

Об инциденте, который произошел на Федотовой косе вечером в субботу, 19 июня, сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

По данным правоохранителей, в результате технической неисправности катер "Ласточка" с четырнадцатью туристами, среди которых трое детей, остановился в Утлюкском лимане. Команда не смогла самостоятельно отремонтировать катер. Из-за плохой погоды возникла угроза выноса неуправляемого судна в открытое Азовское море.

Операция, в которой участвовали бойцы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и сотрудники полиции, длилась несколько часов и завершилась к 21:00. С помощью спецтехники и гидроциклов прогулочное судно удалось прибуксировать к берегу. Пассажиры не пострадали.

Напомним, недавно под Одессой в Белгород-Днестровском в понедельник утром загорелся прогулочный катер "Владимир". Плавсредство было пришвартовано к причалу лимана.

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