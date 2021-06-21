В списке оказались родственники Лукашенко. Фото: РИА Новости

Обнародован полный список белорусских лиц и предприятий, попавших под санкции Европейского союза в рамках 4-го пакета ограничений, утвержденного в понедельник, 21 июня.

Далее приведен список из 78 лиц и 8 компаний с мотивацией ЕС относительно введения тех или иных санкций:

Судьи, следователи, прокуроры

  • Наталья Бугук, судья Фрунзенского района Минска. Вынесла обвинительные приговоры журналистам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой;
  • Алина Касьянчик, помощница прокурора Фрунзенского районного суда Минска, участница политически мотивированных дел против мирных демонстрантов;
  • Игорь Курилович, старший следователь Следственнного комитета по Фрунзенскому району Минска. Ответственный за возбуждение политических уголовных дел;
  • Сергей Шатило, судья Советского района Минска. Вынес многочисленные политически мотивированные решения против протестующих, в частности, против Натальи Херше, Дмитрия Галко и Дмитрия Короткевича.
  • Анастасия Ачалова, судья Ленинского района Минска. Политически мотивированные приговоры в отношении журналистов, митингующих, пенсионеров, в частности члена Координационного совета Дмитрия Крука;
  • Мария Ерохина, судья Фрунзенского района Минска. Выносила политические суждения в отношении спортсменов, профсоюзных деятелей, журналистов, в частности фотографа Владимира Гридина;
  • Юлия Близнюк, судья Фрунзенского района Минска. Вынесены приговоры журналистам, активистам и митингующим, в частности Артему Хващевскому, Артему Савчуку, Максиму Павлющику;
  • Анастасия Кулик, судья Первомайского района Минска. Многочисленные приговоры по политическим мотивам, в частности по приговору Александра Захаревича;
  • Максим Трусевич, судья Первомайского района Минска. Политические приговоры активистам, лидерам оппозиции и журналистам;
  • Татьяна Мотыль, судья Московского района Минска. Она несет ответственность, в частности, по приговорам Николая Статкевича и журналиста Александра Борозенко;
  • Александр Руденко, заместитель председателя Октябрьского суда Минска. Штрафы для пенсионеров и инвалидов, приговор Людмиле Казак, адвокату Марии Колесниковой;
  • Александр Волк, судья Советского района Минска. Приговоры в отношении мирных демонстрантов, в частности сестер Анастасии и Виктории Миронцевых;
  • Ольга Неборская, судья Октябрьского района Минска. Она осудила Софию Малашевич и Тихона Клюкача;
  • Марина Запасник, заместитель председателя Ленинского районного суда Минска. Политические приговоры Владиславу Зеневичу, Ольге Павловой, Ольге Класковской, Виктору Барушко, Сергею Раткевичу, Алексею Червинскому, Андрею Хренкову, студенту Виктору Актистову  и несовершеннолетнему Максиму Бабичу;
  • Максим Филатов, судья, город Лида Гродненской области. Ряд политических судов, в частности приговор Витольду Ашурку;
  • Андрей Грушко, судья Ленинского района Бреста. Он вынес ряд приговоров по политическим мотивам;
  • Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета. Ведет политически мотивированные уголовные дела против мирных демонстрантов, журналистов, простых граждан. Участвовал в деле Сергея Тихановского;
  • Алексей Стук, заместитель генерального прокурора. Ответственный за политические репрессии;
  • Геннадий Диско, заместитель генерального прокурора. Причастен к в возбуждению дела против Сергея Тихановского;

Депутаты

  • Светлана Любецкая, член Палаты представителей. Как председатель парламентской комиссии по законодательству он отвечает за принятие нового кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, который разрешает произвольные аресты и повышает ответственность за участие в массовых мероприятиях.
  • Алексей Егоров, член Палаты представителей, член комиссии по законодательству. Отвечает за принятие нового КоАП.
  • Александр Амелянюк, член Палаты представителей. Член комиссии по законодательству. Отвечает за принятие нового КоАП.
  • Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по Международным отношениям в Палате представителей. Он публично поддержал вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега.

Журналисты

  • Андрей Муковозчик, политический обозреватель «Беларусь сегодня». Он один из главных государственных пропагандистов, который оправдывает репрессии и публикует фейки;
  • Сергей Гусаченко, заместитель председателя Белтелерадиокомпании. Несет ответственность за предоставление недостоверной информации о результатах президентских выборов, протестах и репрессиях;
  • Геннадий Давыдько, член Палаты представителей, председатель Комитета по правам человека и СМИ. Один из главных пропагандистов режима. Он часто использовал язык вражды и поощрял насилие против мирных демонстрантов;
  • Ольга Чемоданова, пресс-секретарь Министерства внутренних дел. Играет ключевую роль в искажении и опровержении фактов насилия в отношении протестующих, а также в распространении ложной информации о них. Она угрожала мирным демонстрантам и продолжает оправдывать насилие против них;

Администрации университетов

  • Сергей Скриба, проректор Белорусского государственного экономического университета. Ответственный за репрессии против студентов и их отчисление из вузов;
  • Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;
  • Александр Баханович, ректор Брестского государственного технического университета. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;
  • Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;

Чиновники, функционеры, бизнесмены

  • Максим Рыженков, первый заместитель председателя Администрации Президента. Отвечает за реализацию полномочий Лукашенко во внутренней и внешней политике;
  • Дмитрий Лукашенко, предприниматель, председатель Президентского спортивного клуба. Через эту организацию он ведет дела и контролирует ряд компаний;
  • Лилия Лукашенко, бизнесмен, директор художественной галереи. Тесно связана с рядом компаний, связанных с Александром Лукашенко, включая Dana Holdings / Dana Astra, Белхудожпромыслы и Eastleigh trading Ltd;
  • Валерий Иванькович, генеральный директор МАЗ. Ответственный за аресты рабочих на заводе и увольнения по политическим мотивам;
  • Александр Шатров, бизнесмен, владелец и директор Synesis. Эта компания предоставила властям наблюдательную площадку Kipod, которая анализирует видео и распознает лица. Благодаря ней многие люди были осуждены по политически мотивам;
  • Сергей Тетерин, бизнесмен, владелец BELGLOBALSTART, совладелец VIBEL. Председатель Белорусской федерации тенниса. Близок к окружению Александра Лукашенко.
  • Михаил Гуцериев. Российский бизнесмен с бизнес-интересами в Беларуси, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть». Накопил значительное богатство и влияние в политической элите Беларуси.
  • Алексей Алексин. Один из ведущих бизнесменов Беларуси, совладелец Bremino Group. Имеет широкие интересы в нефтяной отрасли, энергетике, недвижимости, логистике, табаке;
  • Александр Зайцев, бизнесмен, совладелец Bremino Group и Sohra Group. Бывший помощник Виктора Лукашенко. Его компания имеет право экспортировать продукцию госпредприятий (тракторы, грузовые автомобили) в страны Персидского залива и Африки;
  • Иван Мыслицкий, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
  • Олег Беляков, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
  • Владислав Мандрик, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
  • Олег Лащиновский, бывший заместитель начальника Управления исполнения наказаний МВД. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
  • Жана Батурицкая. Начальник отдела исполнения наказаний Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе за пытки граждан, участвовавших в мирных протестах и задержанных;
  • Дмитрий Стребков. Начальник колонии № 8 в Жодино. Несет ответственность за ужасающие условия содержания в тюрьме, за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе за пытки граждан, участвовавших в мирных протестах и задержанных;
  • Евгения Шепецкая. Руководитель Центра изоляции правонарушителей (Окрестина). Ответственный за ужасающие условия содержания в изоляторе и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
  • Игорь Кенюх, начальник изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
  • Глеб Дрель, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
  • Владимир Лапырь, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
  • Александр Василюк, руководитель Следственной группы Следственного комитета. Ответственный за политически мотивированные дела и задержания, в частности, членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой. Ответственный за задержание журналистов;
  • Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. Ответственный за инициирование и расследование политически мотивированных уголовных дел, в частности против Координационного совета и другие участников акций протеста;
  • Алексей Коврижкин, начальник следственной группы Главного следственного отдела Следственного комитета. Ответственный за политическую мотивацию преследование и задержание, в частности, членов команды Виктора Бабарико и членов Координационного совета, в том числе юриста Максима Знака;
  • Александр Агафонов, первый заместитель начальника Главноного следственного отдела Следственного комитета. Он несет ответственность за политически мотивированные преследования и аресты Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Дмитрия Козлова;
  • Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ. Руководил политически мотивированным расследованием дела Виктора Бабарико;
  • Андрей Бокач, начальник Первомайского РОВД Минска. Отвечает за действия полиции во время задержаний и в полицейском участке, когда протестующие подвергались жестокому и бесчеловечному обращению;
  • Александр Полулех, начальник Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям;
  • Александр Захвицевич, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям. Под наблюдением Захвицевича силовики пытали задержанных.
  • Сергей Ушаков, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям. Под надзором Ушакова силовики пытали задержанных;
  • Сергей Артеменко заместитель начальника Первомайского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Он несет ответственность за пытки Максима Хорошина, владельца цветочного магазина, который дарил цветы во время Женского марша;
  • Александр Ридецкий, бывший начальник Октябрьского РОВД Минска, начальник отдела внутренней безопасности Государственной судебной экспертизы. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки;
  • Дмитрий Бурдюк, начальник Октябрьского РОВД Минска, бывший начальник Партизанского РОВД. Отвечает за надзор за жестокими избиениями и пытки мирных демонстрантов и прохожих после выборов 2020 года;
  • Виталий Капилевич, начальник Ленинского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Задержанным было отказано в медицинской помощи;
  • Кирилл Кислов, начальник Заводского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Ответственный за массовые репрессии против мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников, рабочих, представителей академического сообщества и сторонних наблюдателей.
  • Сергей Варейко, начальник Московского РОВД Минска, бывший заместитель начальника Заводского РОВД. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки.
    Сергей Дубовик, заместитель начальника Ленинского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Задержанным было отказано в медицинской помощи;
  • Александр Андриевский, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки;
  • Виталий Мокрицкий, заместитель начальника Октябрьского РОВД Минска (до 17 декабря 2020 года). Начальник Партизанского РОВД. Отвечает за наблюдение за жестокими избиениями и пытками мирных демонстрантов и прохожих;
  • Евгений Врублевский, старший сержант полиции и Центра изоляции правонарушителей (Окрестина). Ответственный за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, пытки задержанных в Центре изоляции правонарушителей.
  • Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, бывший глава ГУБОПиК. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с мирными демонстрантами, а также за их произвольный арест и задержание. Многочисленные свидетельства, фото и видео показывают, что группа под его командованием избивала и арестовывала мирных демонстрантов, угрожая им огнестрельным оружием;
  • Михаил Гриб, председатель Минского горисполкома. Ответственный за действия полиции в Витебской области до октября 2020 года (где он возглавлял местное управление полиции) и в Минске с октября 2020 года, включая жестокие репрессии против мирных демонстрантов и нарушения права на мирные собрания и свободу слова;
  • Виктор Хренин, министр обороны. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Раман Протасевич и София Сапега. Он публично заявил о своей готовности использовать армию против мирных демонстрантов;
  • Игорь Голуб. Командующий ВВС и войсками ПВО. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
  • Андрей Гурцевич, начальник Генерального штаба, первый заместитель командующего ВВС. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
  • Леонид Чуро, генеральный директор Белаэронавигации. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
  • Алексей Авраменко, министр транспорта. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
  • Артем Сикорский, директор Департамента авиации Минтранса. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега.

Компании

  • МАЗ,
  • БелАЗ,
  • "Белаэронавигация",
  • Bremino Group,
  • Globalcustom,
  • "Новая нефтяная компания",
  • Logex
  • Sohra.

Напомним, почти одновременно с Евросоюзом санкции в отношении Беларуси ввели и США.

18 июня Евросоюз согласовал новые экономические санкции против Беларуси, которые коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.

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