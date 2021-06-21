Какие белорусские чиновники, правоохранители и предприятия попали под санкции Евросоюза. Полный список
Обнародован полный список белорусских лиц и предприятий, попавших под санкции Европейского союза в рамках 4-го пакета ограничений, утвержденного в понедельник, 21 июня.
Далее приведен список из 78 лиц и 8 компаний с мотивацией ЕС относительно введения тех или иных санкций:
Судьи, следователи, прокуроры
- Наталья Бугук, судья Фрунзенского района Минска. Вынесла обвинительные приговоры журналистам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой;
- Алина Касьянчик, помощница прокурора Фрунзенского районного суда Минска, участница политически мотивированных дел против мирных демонстрантов;
- Игорь Курилович, старший следователь Следственнного комитета по Фрунзенскому району Минска. Ответственный за возбуждение политических уголовных дел;
- Сергей Шатило, судья Советского района Минска. Вынес многочисленные политически мотивированные решения против протестующих, в частности, против Натальи Херше, Дмитрия Галко и Дмитрия Короткевича.
- Анастасия Ачалова, судья Ленинского района Минска. Политически мотивированные приговоры в отношении журналистов, митингующих, пенсионеров, в частности члена Координационного совета Дмитрия Крука;
- Мария Ерохина, судья Фрунзенского района Минска. Выносила политические суждения в отношении спортсменов, профсоюзных деятелей, журналистов, в частности фотографа Владимира Гридина;
- Юлия Близнюк, судья Фрунзенского района Минска. Вынесены приговоры журналистам, активистам и митингующим, в частности Артему Хващевскому, Артему Савчуку, Максиму Павлющику;
- Анастасия Кулик, судья Первомайского района Минска. Многочисленные приговоры по политическим мотивам, в частности по приговору Александра Захаревича;
- Максим Трусевич, судья Первомайского района Минска. Политические приговоры активистам, лидерам оппозиции и журналистам;
- Татьяна Мотыль, судья Московского района Минска. Она несет ответственность, в частности, по приговорам Николая Статкевича и журналиста Александра Борозенко;
- Александр Руденко, заместитель председателя Октябрьского суда Минска. Штрафы для пенсионеров и инвалидов, приговор Людмиле Казак, адвокату Марии Колесниковой;
- Александр Волк, судья Советского района Минска. Приговоры в отношении мирных демонстрантов, в частности сестер Анастасии и Виктории Миронцевых;
- Ольга Неборская, судья Октябрьского района Минска. Она осудила Софию Малашевич и Тихона Клюкача;
- Марина Запасник, заместитель председателя Ленинского районного суда Минска. Политические приговоры Владиславу Зеневичу, Ольге Павловой, Ольге Класковской, Виктору Барушко, Сергею Раткевичу, Алексею Червинскому, Андрею Хренкову, студенту Виктору Актистову и несовершеннолетнему Максиму Бабичу;
- Максим Филатов, судья, город Лида Гродненской области. Ряд политических судов, в частности приговор Витольду Ашурку;
- Андрей Грушко, судья Ленинского района Бреста. Он вынес ряд приговоров по политическим мотивам;
- Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета. Ведет политически мотивированные уголовные дела против мирных демонстрантов, журналистов, простых граждан. Участвовал в деле Сергея Тихановского;
- Алексей Стук, заместитель генерального прокурора. Ответственный за политические репрессии;
- Геннадий Диско, заместитель генерального прокурора. Причастен к в возбуждению дела против Сергея Тихановского;
Депутаты
- Светлана Любецкая, член Палаты представителей. Как председатель парламентской комиссии по законодательству он отвечает за принятие нового кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, который разрешает произвольные аресты и повышает ответственность за участие в массовых мероприятиях.
- Алексей Егоров, член Палаты представителей, член комиссии по законодательству. Отвечает за принятие нового КоАП.
- Александр Амелянюк, член Палаты представителей. Член комиссии по законодательству. Отвечает за принятие нового КоАП.
- Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по Международным отношениям в Палате представителей. Он публично поддержал вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега.
Журналисты
- Андрей Муковозчик, политический обозреватель «Беларусь сегодня». Он один из главных государственных пропагандистов, который оправдывает репрессии и публикует фейки;
- Сергей Гусаченко, заместитель председателя Белтелерадиокомпании. Несет ответственность за предоставление недостоверной информации о результатах президентских выборов, протестах и репрессиях;
- Геннадий Давыдько, член Палаты представителей, председатель Комитета по правам человека и СМИ. Один из главных пропагандистов режима. Он часто использовал язык вражды и поощрял насилие против мирных демонстрантов;
- Ольга Чемоданова, пресс-секретарь Министерства внутренних дел. Играет ключевую роль в искажении и опровержении фактов насилия в отношении протестующих, а также в распространении ложной информации о них. Она угрожала мирным демонстрантам и продолжает оправдывать насилие против них;
Администрации университетов
- Сергей Скриба, проректор Белорусского государственного экономического университета. Ответственный за репрессии против студентов и их отчисление из вузов;
- Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;
- Александр Баханович, ректор Брестского государственного технического университета. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;
- Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;
Чиновники, функционеры, бизнесмены
- Максим Рыженков, первый заместитель председателя Администрации Президента. Отвечает за реализацию полномочий Лукашенко во внутренней и внешней политике;
- Дмитрий Лукашенко, предприниматель, председатель Президентского спортивного клуба. Через эту организацию он ведет дела и контролирует ряд компаний;
- Лилия Лукашенко, бизнесмен, директор художественной галереи. Тесно связана с рядом компаний, связанных с Александром Лукашенко, включая Dana Holdings / Dana Astra, Белхудожпромыслы и Eastleigh trading Ltd;
- Валерий Иванькович, генеральный директор МАЗ. Ответственный за аресты рабочих на заводе и увольнения по политическим мотивам;
- Александр Шатров, бизнесмен, владелец и директор Synesis. Эта компания предоставила властям наблюдательную площадку Kipod, которая анализирует видео и распознает лица. Благодаря ней многие люди были осуждены по политически мотивам;
- Сергей Тетерин, бизнесмен, владелец BELGLOBALSTART, совладелец VIBEL. Председатель Белорусской федерации тенниса. Близок к окружению Александра Лукашенко.
- Михаил Гуцериев. Российский бизнесмен с бизнес-интересами в Беларуси, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть». Накопил значительное богатство и влияние в политической элите Беларуси.
- Алексей Алексин. Один из ведущих бизнесменов Беларуси, совладелец Bremino Group. Имеет широкие интересы в нефтяной отрасли, энергетике, недвижимости, логистике, табаке;
- Александр Зайцев, бизнесмен, совладелец Bremino Group и Sohra Group. Бывший помощник Виктора Лукашенко. Его компания имеет право экспортировать продукцию госпредприятий (тракторы, грузовые автомобили) в страны Персидского залива и Африки;
- Иван Мыслицкий, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
- Олег Беляков, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
- Владислав Мандрик, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
- Олег Лащиновский, бывший заместитель начальника Управления исполнения наказаний МВД. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;
- Жана Батурицкая. Начальник отдела исполнения наказаний Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе за пытки граждан, участвовавших в мирных протестах и задержанных;
- Дмитрий Стребков. Начальник колонии № 8 в Жодино. Несет ответственность за ужасающие условия содержания в тюрьме, за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе за пытки граждан, участвовавших в мирных протестах и задержанных;
- Евгения Шепецкая. Руководитель Центра изоляции правонарушителей (Окрестина). Ответственный за ужасающие условия содержания в изоляторе и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
- Игорь Кенюх, начальник изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
- Глеб Дрель, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
- Владимир Лапырь, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;
- Александр Василюк, руководитель Следственной группы Следственного комитета. Ответственный за политически мотивированные дела и задержания, в частности, членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой. Ответственный за задержание журналистов;
- Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. Ответственный за инициирование и расследование политически мотивированных уголовных дел, в частности против Координационного совета и другие участников акций протеста;
- Алексей Коврижкин, начальник следственной группы Главного следственного отдела Следственного комитета. Ответственный за политическую мотивацию преследование и задержание, в частности, членов команды Виктора Бабарико и членов Координационного совета, в том числе юриста Максима Знака;
- Александр Агафонов, первый заместитель начальника Главноного следственного отдела Следственного комитета. Он несет ответственность за политически мотивированные преследования и аресты Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Дмитрия Козлова;
- Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ. Руководил политически мотивированным расследованием дела Виктора Бабарико;
- Андрей Бокач, начальник Первомайского РОВД Минска. Отвечает за действия полиции во время задержаний и в полицейском участке, когда протестующие подвергались жестокому и бесчеловечному обращению;
- Александр Полулех, начальник Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям;
- Александр Захвицевич, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям. Под наблюдением Захвицевича силовики пытали задержанных.
- Сергей Ушаков, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям. Под надзором Ушакова силовики пытали задержанных;
- Сергей Артеменко заместитель начальника Первомайского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Он несет ответственность за пытки Максима Хорошина, владельца цветочного магазина, который дарил цветы во время Женского марша;
- Александр Ридецкий, бывший начальник Октябрьского РОВД Минска, начальник отдела внутренней безопасности Государственной судебной экспертизы. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки;
- Дмитрий Бурдюк, начальник Октябрьского РОВД Минска, бывший начальник Партизанского РОВД. Отвечает за надзор за жестокими избиениями и пытки мирных демонстрантов и прохожих после выборов 2020 года;
- Виталий Капилевич, начальник Ленинского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Задержанным было отказано в медицинской помощи;
- Кирилл Кислов, начальник Заводского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Ответственный за массовые репрессии против мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников, рабочих, представителей академического сообщества и сторонних наблюдателей.
- Сергей Варейко, начальник Московского РОВД Минска, бывший заместитель начальника Заводского РОВД. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки.
Сергей Дубовик, заместитель начальника Ленинского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Задержанным было отказано в медицинской помощи;
- Александр Андриевский, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки;
- Виталий Мокрицкий, заместитель начальника Октябрьского РОВД Минска (до 17 декабря 2020 года). Начальник Партизанского РОВД. Отвечает за наблюдение за жестокими избиениями и пытками мирных демонстрантов и прохожих;
- Евгений Врублевский, старший сержант полиции и Центра изоляции правонарушителей (Окрестина). Ответственный за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, пытки задержанных в Центре изоляции правонарушителей.
- Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, бывший глава ГУБОПиК. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с мирными демонстрантами, а также за их произвольный арест и задержание. Многочисленные свидетельства, фото и видео показывают, что группа под его командованием избивала и арестовывала мирных демонстрантов, угрожая им огнестрельным оружием;
- Михаил Гриб, председатель Минского горисполкома. Ответственный за действия полиции в Витебской области до октября 2020 года (где он возглавлял местное управление полиции) и в Минске с октября 2020 года, включая жестокие репрессии против мирных демонстрантов и нарушения права на мирные собрания и свободу слова;
- Виктор Хренин, министр обороны. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Раман Протасевич и София Сапега. Он публично заявил о своей готовности использовать армию против мирных демонстрантов;
- Игорь Голуб. Командующий ВВС и войсками ПВО. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
- Андрей Гурцевич, начальник Генерального штаба, первый заместитель командующего ВВС. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
- Леонид Чуро, генеральный директор Белаэронавигации. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
- Алексей Авраменко, министр транспорта. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;
- Артем Сикорский, директор Департамента авиации Минтранса. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега.
Компании
- МАЗ,
- БелАЗ,
- "Белаэронавигация",
- Bremino Group,
- Globalcustom,
- "Новая нефтяная компания",
- Logex
- Sohra.
Напомним, почти одновременно с Евросоюзом санкции в отношении Беларуси ввели и США.
18 июня Евросоюз согласовал новые экономические санкции против Беларуси, которые коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.