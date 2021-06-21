Обнародован полный список белорусских лиц и предприятий, попавших под санкции Европейского союза в рамках 4-го пакета ограничений, утвержденного в понедельник, 21 июня.

Далее приведен список из 78 лиц и 8 компаний с мотивацией ЕС относительно введения тех или иных санкций:

Судьи, следователи, прокуроры

Наталья Бугук, судья Фрунзенского района Минска. Вынесла обвинительные приговоры журналистам телеканала «Белсат» Катерине Андреевой и Дарье Чульцовой;

Алина Касьянчик, помощница прокурора Фрунзенского районного суда Минска, участница политически мотивированных дел против мирных демонстрантов;

Игорь Курилович, старший следователь Следственнного комитета по Фрунзенскому району Минска. Ответственный за возбуждение политических уголовных дел;

Сергей Шатило, судья Советского района Минска. Вынес многочисленные политически мотивированные решения против протестующих, в частности, против Натальи Херше, Дмитрия Галко и Дмитрия Короткевича.

Анастасия Ачалова, судья Ленинского района Минска. Политически мотивированные приговоры в отношении журналистов, митингующих, пенсионеров, в частности члена Координационного совета Дмитрия Крука;

Мария Ерохина, судья Фрунзенского района Минска. Выносила политические суждения в отношении спортсменов, профсоюзных деятелей, журналистов, в частности фотографа Владимира Гридина;

Юлия Близнюк, судья Фрунзенского района Минска. Вынесены приговоры журналистам, активистам и митингующим, в частности Артему Хващевскому, Артему Савчуку, Максиму Павлющику;

Анастасия Кулик, судья Первомайского района Минска. Многочисленные приговоры по политическим мотивам, в частности по приговору Александра Захаревича;

Максим Трусевич, судья Первомайского района Минска. Политические приговоры активистам, лидерам оппозиции и журналистам;

Татьяна Мотыль, судья Московского района Минска. Она несет ответственность, в частности, по приговорам Николая Статкевича и журналиста Александра Борозенко;

Александр Руденко, заместитель председателя Октябрьского суда Минска. Штрафы для пенсионеров и инвалидов, приговор Людмиле Казак, адвокату Марии Колесниковой;

Александр Волк, судья Советского района Минска. Приговоры в отношении мирных демонстрантов, в частности сестер Анастасии и Виктории Миронцевых;

Ольга Неборская, судья Октябрьского района Минска. Она осудила Софию Малашевич и Тихона Клюкача;

Марина Запасник, заместитель председателя Ленинского районного суда Минска. Политические приговоры Владиславу Зеневичу, Ольге Павловой, Ольге Класковской, Виктору Барушко, Сергею Раткевичу, Алексею Червинскому, Андрею Хренкову, студенту Виктору Актистову и несовершеннолетнему Максиму Бабичу;

Максим Филатов, судья, город Лида Гродненской области. Ряд политических судов, в частности приговор Витольду Ашурку;

Андрей Грушко, судья Ленинского района Бреста. Он вынес ряд приговоров по политическим мотивам;

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета. Ведет политически мотивированные уголовные дела против мирных демонстрантов, журналистов, простых граждан. Участвовал в деле Сергея Тихановского;

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора. Ответственный за политические репрессии;

Геннадий Диско, заместитель генерального прокурора. Причастен к в возбуждению дела против Сергея Тихановского;

Депутаты

Светлана Любецкая, член Палаты представителей. Как председатель парламентской комиссии по законодательству он отвечает за принятие нового кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, который разрешает произвольные аресты и повышает ответственность за участие в массовых мероприятиях.

Алексей Егоров, член Палаты представителей, член комиссии по законодательству. Отвечает за принятие нового КоАП.

Александр Амелянюк, член Палаты представителей. Член комиссии по законодательству. Отвечает за принятие нового КоАП.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя постоянной комиссии по Международным отношениям в Палате представителей. Он публично поддержал вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега.

Журналисты

Андрей Муковозчик, политический обозреватель «Беларусь сегодня». Он один из главных государственных пропагандистов, который оправдывает репрессии и публикует фейки;

Сергей Гусаченко, заместитель председателя Белтелерадиокомпании. Несет ответственность за предоставление недостоверной информации о результатах президентских выборов, протестах и репрессиях;

Геннадий Давыдько, член Палаты представителей, председатель Комитета по правам человека и СМИ. Один из главных пропагандистов режима. Он часто использовал язык вражды и поощрял насилие против мирных демонстрантов;

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь Министерства внутренних дел. Играет ключевую роль в искажении и опровержении фактов насилия в отношении протестующих, а также в распространении ложной информации о них. Она угрожала мирным демонстрантам и продолжает оправдывать насилие против них;

Администрации университетов

Сергей Скриба, проректор Белорусского государственного экономического университета. Ответственный за репрессии против студентов и их отчисление из вузов;

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного медицинского университета. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;

Александр Баханович, ректор Брестского государственного технического университета. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;

Михаил Борозна, ректор Белорусской государственной академии искусств. Отвечает за отчисление студентов по политическим мотивам;

Чиновники, функционеры, бизнесмены

Максим Рыженков, первый заместитель председателя Администрации Президента. Отвечает за реализацию полномочий Лукашенко во внутренней и внешней политике;

Дмитрий Лукашенко, предприниматель, председатель Президентского спортивного клуба. Через эту организацию он ведет дела и контролирует ряд компаний;

Лилия Лукашенко, бизнесмен, директор художественной галереи. Тесно связана с рядом компаний, связанных с Александром Лукашенко, включая Dana Holdings / Dana Astra, Белхудожпромыслы и Eastleigh trading Ltd;

Валерий Иванькович, генеральный директор МАЗ. Ответственный за аресты рабочих на заводе и увольнения по политическим мотивам;

Александр Шатров, бизнесмен, владелец и директор Synesis. Эта компания предоставила властям наблюдательную площадку Kipod, которая анализирует видео и распознает лица. Благодаря ней многие люди были осуждены по политически мотивам;

Сергей Тетерин, бизнесмен, владелец BELGLOBALSTART, совладелец VIBEL. Председатель Белорусской федерации тенниса. Близок к окружению Александра Лукашенко.

Михаил Гуцериев. Российский бизнесмен с бизнес-интересами в Беларуси, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть». Накопил значительное богатство и влияние в политической элите Беларуси.

Алексей Алексин. Один из ведущих бизнесменов Беларуси, совладелец Bremino Group. Имеет широкие интересы в нефтяной отрасли, энергетике, недвижимости, логистике, табаке;

Александр Зайцев, бизнесмен, совладелец Bremino Group и Sohra Group. Бывший помощник Виктора Лукашенко. Его компания имеет право экспортировать продукцию госпредприятий (тракторы, грузовые автомобили) в страны Персидского залива и Африки;

Иван Мыслицкий, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;

Олег Беляков, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;

Владислав Мандрик, заместитель начальника Управления исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;

Олег Лащиновский, бывший заместитель начальника Управления исполнения наказаний МВД. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе пытки, в отношении граждан, которые участвовали в мирных акциях протеста и были задержаны;

Жана Батурицкая. Начальник отдела исполнения наказаний Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе за пытки граждан, участвовавших в мирных протестах и задержанных;

Дмитрий Стребков. Начальник колонии № 8 в Жодино. Несет ответственность за ужасающие условия содержания в тюрьме, за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в том числе за пытки граждан, участвовавших в мирных протестах и задержанных;

Евгения Шепецкая. Руководитель Центра изоляции правонарушителей (Окрестина). Ответственный за ужасающие условия содержания в изоляторе и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;

Игорь Кенюх, начальник изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;

Глеб Дрель, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;

Владимир Лапырь, заместитель начальника изолятора временного содержания (Окрестина). Несет ответственность за ужасные условия в СИЗО и за бесчеловечное обращение, включая пытки задержанных после выборов 2020 года;

Александр Василюк, руководитель Следственной группы Следственного комитета. Ответственный за политически мотивированные дела и задержания, в частности, членов Координационного совета, в том числе Марии Колесниковой. Ответственный за задержание журналистов;

Евгений Архиреев, начальник Главного следственного управления центрального аппарата Следственного комитета. Ответственный за инициирование и расследование политически мотивированных уголовных дел, в частности против Координационного совета и другие участников акций протеста;

Алексей Коврижкин, начальник следственной группы Главного следственного отдела Следственного комитета. Ответственный за политическую мотивацию преследование и задержание, в частности, членов команды Виктора Бабарико и членов Координационного совета, в том числе юриста Максима Знака;

Александр Агафонов, первый заместитель начальника Главноного следственного отдела Следственного комитета. Он несет ответственность за политически мотивированные преследования и аресты Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Дмитрия Козлова;

Константин Бычек, начальник следственного управления КГБ. Руководил политически мотивированным расследованием дела Виктора Бабарико;

Андрей Бокач, начальник Первомайского РОВД Минска. Отвечает за действия полиции во время задержаний и в полицейском участке, когда протестующие подвергались жестокому и бесчеловечному обращению;

Александр Полулех, начальник Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям;

Александр Захвицевич, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям. Под наблюдением Захвицевича силовики пытали задержанных.

Сергей Ушаков, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за действия полиции во время задержаний и в отделении полиции, когда протестующие подвергались жестоким и бесчеловечным действиям. Под надзором Ушакова силовики пытали задержанных;

Сергей Артеменко заместитель начальника Первомайского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Он несет ответственность за пытки Максима Хорошина, владельца цветочного магазина, который дарил цветы во время Женского марша;

Александр Ридецкий, бывший начальник Октябрьского РОВД Минска, начальник отдела внутренней безопасности Государственной судебной экспертизы. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки;

Дмитрий Бурдюк, начальник Октябрьского РОВД Минска, бывший начальник Партизанского РОВД. Отвечает за надзор за жестокими избиениями и пытки мирных демонстрантов и прохожих после выборов 2020 года;

Виталий Капилевич, начальник Ленинского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Задержанным было отказано в медицинской помощи;

Кирилл Кислов, начальник Заводского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Ответственный за массовые репрессии против мирных демонстрантов, журналистов, правозащитников, рабочих, представителей академического сообщества и сторонних наблюдателей.

Сергей Варейко, начальник Московского РОВД Минска, бывший заместитель начальника Заводского РОВД. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки.

Сергей Дубовик, заместитель начальника Ленинского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Задержанным было отказано в медицинской помощи;

Сергей Дубовик, заместитель начальника Ленинского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки. Задержанным было отказано в медицинской помощи; Александр Андриевский, заместитель начальника Фрунзенского РОВД Минска. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с задержанными, включая пытки;

Виталий Мокрицкий, заместитель начальника Октябрьского РОВД Минска (до 17 декабря 2020 года). Начальник Партизанского РОВД. Отвечает за наблюдение за жестокими избиениями и пытками мирных демонстрантов и прохожих;

Евгений Врублевский, старший сержант полиции и Центра изоляции правонарушителей (Окрестина). Ответственный за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, пытки задержанных в Центре изоляции правонарушителей.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел, бывший глава ГУБОПиК. Несет ответственность за бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с мирными демонстрантами, а также за их произвольный арест и задержание. Многочисленные свидетельства, фото и видео показывают, что группа под его командованием избивала и арестовывала мирных демонстрантов, угрожая им огнестрельным оружием;

Михаил Гриб, председатель Минского горисполкома. Ответственный за действия полиции в Витебской области до октября 2020 года (где он возглавлял местное управление полиции) и в Минске с октября 2020 года, включая жестокие репрессии против мирных демонстрантов и нарушения права на мирные собрания и свободу слова;

Виктор Хренин, министр обороны. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Раман Протасевич и София Сапега. Он публично заявил о своей готовности использовать армию против мирных демонстрантов;

Игорь Голуб. Командующий ВВС и войсками ПВО. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;

Андрей Гурцевич, начальник Генерального штаба, первый заместитель командующего ВВС. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;

Леонид Чуро, генеральный директор Белаэронавигации. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;

Алексей Авраменко, министр транспорта. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега;

Артем Сикорский, директор Департамента авиации Минтранса. Он несет ответственность за вынужденную посадку рейса Ryanair, в результате которой были арестованы Роман Протасевич и София Сапега.

Компании

МАЗ,

БелАЗ,

"Белаэронавигация",

Bremino Group,

Globalcustom,

"Новая нефтяная компания",

Logex

Sohra.

Напомним, почти одновременно с Евросоюзом санкции в отношении Беларуси ввели и США.

18 июня Евросоюз согласовал новые экономические санкции против Беларуси, которые коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.