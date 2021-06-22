Скандальная история исчезновения начальника штаба одесского отряда морской охраны Алексея Черткова обрастает новыми подробностями.

"Страна" уже писала о пропавшем 1 июня капитане первого ранга, поиски которого до сих пор не увенчались успехом. Его ищут уже более двадцати суток.

На днях некоторые детали, связанные с исчезновением офицера, озвучили в Нацполиции. Также, как узнала "Страна", СБУ отрабатывает связь этой истории с российскими спецслужбами.

Разбирались в том, какие версии пропажи Черткова следствие отрабатывает на данный момент.

Долги, конфликт с женой и зачистка данных

Глава главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе на этих выходных заявил о том, что у пропавшего офицера был конфликт с женой и он задолжал много денег. Также он крупно проигрался в казино.

По словам Цуцкиридзе, пропал Чертков после того как отменилось совещание 1 июня, на которое он шел. После его он вернулся домой, но его супруга утверждала, что не пустила его в дом.

"Он возвращался домой. Жена сначала сказала, что такого факта не было. Потом со специалистом-полиграфологом мы повторно провели допрос и все же установили, опять же с теми показаниями свидетелей, что он домой возвращался и был конфликт", - заявил Цуцкиридзе.

По словам Цуцкиридзе, Чертков не пересекал границу Украины. Последний раз начальника штаба зафиксировала уличная камера в Одессе поздним вечером 1 июня, при нем была сумка, в которой как минимум были его личные документы.

На данный момент есть несколько версий его исчезновения, среди них как проблемы в личной жизни, так и профессиональные причины.

"Этот гражданин был не последним человеком в своей структуры. То есть у него был доступ к какой-то государственной тайне, поэтому именно Службу безопасности также привлекли к совместной следственно-оперативной группе", - рассказал Цуцкиридзе.

После исчезновения офицера правоохранители провели обыск в его рабочем кабинете и обнаружили технику с которой была удалена информация, а также рукописные заметки Черткова.

"Это обычные такие вкладыши на которых он писал, у кого взял в долг и о конфликте с женой... В одной из записок была такая запись, которую мы сейчас не можем понять: "Я больше не могу вам платить". Ну такая была записка...", - сообщил руководитель следственного управления.

Исходя из показаний коллег Черткова в течение последнего полугода он занимал значительные суммы денег, около десяти тысяч долларов. Полиция выяснила, что за день до исчезновения Чертков проиграл в онлайн-казино крупную сумму денег.

Таким образом, одной из версий причин исчезновения Черткова стали большие долги. На данный момент правоохранители проверяют всех знакомых офицера, в том числе и тех, у кого он мог поселиться и выясняют, кому была адресована записка.

Убийство из-за долгов или шпионаж?

Один из сотрудников СБУ в разговоре со "Страной" подтвердил, что у Черткова были долги после игры в казино.

"Действительно, капитан первого ранга Алексей Чертков перед исчезновением набрал денег в долг. Он играл в онлайн-казино и довольно давно. Туда и уходили деньги. На этой почве был конфликт с женой. Его супруга тоже военнослужащая и работала старшим офицером в информационно-аналитическом отделе пограничной службы. И это дополнительная головная боль: связи жены проверяют сейчас тщательно", - пояснил источник "Страны" в СБУ.

Помимо версии о том, что Чертков банально сбежал от долгов и бытовых проблем рассматриваются и более "тяжелые" версии.

Одна из них о том, что офицер сбежал в Россию или был выкраден иностранными спецслужбами. Не исключается и версия убийства из-за долгов.

Также интересны обстоятельства исчезновения офицера.

По информации "Страны", Черткова первые сутки не могли найти из–за постоянно меняющейся от района к району геолокации его мобильного телефона. Лишь позже удалось выяснить, что его мобильный телефон нарезал круги в маршрутке, будучи спрятанным за сиденье. Память телефона была заранее почищена.

Также в полицию поступал сигнал о том, что похожего на Алексея Черткова человека якобы видели в окрестностях села Алтестово, возле Хаджибейского лимана. Были даже организованы поиски на воде: полицейские проверяли версию о том, что офицера могли утопить. Однако тела так и не нашли, хотя водоем обследовали тщательно.

На двенадцатый день поисков в СМИ появилась информация, что Алексей Чертков якобы выехал в Россию через Харьков по поддельным документам. Но эту информацию опроверг глава следственного управления НПУ Максим Цицкиридзе.

По информации "Страны", в украинских спецслужбах наиболее тщательно проверяют версию о том, что Чертков мог быть агентом российских спецслужб. А его исчезновение произошло в рамках эксфильтрации. Так называется операция по вывозу ценного разведчика с территории иностранного государства в том случае, если он попадает в поле зрения контрразведки этой страны.

Любая спецслужба готовит такие операции заранее, также предусматриваются направление поисков по ложным версиям и вбросам дезинформации.

Но пока о том, был ли Чертков шпионом или нет, остается лишь гадать. Это может подтвердиться только если офицер засветится на территории другого государства. Впрочем, это тоже может не произойти по многим причинам, в том числе если разведке РФ не выгодно засвечивать связи с собой пропавшего офицера (если таковая связь на самом деле была).

К слову, военной контрразведке СБУ тоже не выгодно внимание СМИ к этой истории. Ведь если шпионская версия подтвердится, это означает, что контрразведка прозевала у себя под носом разведчика уровня "Штирлица", имевшего доступ к секретным документам по ситуации и военным планам Украины на юге страны.