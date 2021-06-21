Благодаря сильным дождям, которые прошли в аннексированном Крыму на прошлой неделе, питающее Севастополь Чернореченское водохранилище увеличилось до 50 млн кубометров, чего хватит более чем на год без учета других источников и новых притоков.

Об этом заявил "замгубернатора" Николай Жигулин в понедельник на аппаратном совещании городского правительства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за засухи предыдущих лет водохранилище обмелело, запасы приближались к критическим отметкам. Власти Севастополя 13 октября 2020 года ввели в городе режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды - ее оставалось 16,8 млн куб. м, то есть на два с половиной месяца. Чернореченское водохранилище вмещает около 60 млн кубометров воды.

"Около 50 млн кубов у нас будет (уровень водохранилища благодаря ливням). Это позволяет нам прогнозировать, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков вообще все равно сможем обеспечивать город", - сказал "замгубернатора".

По его словам, в Чернореченское водохранилище за три последних дня уже поступило 14,5 млн кубометров. "С учетом того, что горный массив нам воду поставляет, мы понимаем, что еще порядка 6 млн к нам придет в водохранилище", - добавил Жигулин. Замгубернатора добавил, что наполнились и другие источники воды. Так, уровень Кадыковского карьера, откуда забирали воду в конце 2020 - начале 2021 года из-за опасений дефицита, поднялся на 70 см, это помогло компенсировать запасы в данном водоеме.

Отметим, что проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму и Севастополе возникла в 2014 году после аннексии Россией, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды в Севастополе стоит на повестке дня.

Напомним, ранее сообщалось, что после обильных осадков в Ялте, где произошло подтопление, местное водохранилище, питающее город, наполнилось 24,5 млн кубических метров воды, что превышает годовой запас.

"Страна" подробно писала о том, происходит в Крыму после наводнения.