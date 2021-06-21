Под санкции США попали пресс-секретарь Лукашенко, тюрьма и КГБ
Американские власти расширили санкции против Беларуси. В санкционный список попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций.
Об этом сообщило министерство финансов США, предает "РИА Новости".
В частности, США ввели санкции против КГБ Беларуси, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.
Также под ограничения попали пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США.
Публикуем список попавших под санкции целиком:
- Астрейко, Александр
- Дорошенко, Ольга
- Эйсмонт, Наталья (пресс-секретарь Лукашенко)
- Гуржий, Андрей
- Гриб, Михаил (начальник милиции Минска)
- Кочанова, Наталья (спикер сената)
- Калиновский, Сергей (замминистра юстиции )
- Карпенков, Николай
- Кацубо, Светлана
- Лосякин, Александр
- Плышевский, Игорь
- Рахманова, Марина
- Швед, Андрей
- Целиковец, Ирина
- Тертель, Иван (экс-глава КГБ)
- Зубков, Сергей (командир спецназа КГБ "Альфа")
Напомним, ранее мы писали, что под санкции ЕС против Беларуси попадут 8 компаний и 78 человек. Среди них члены семьи Лукашенко.
Также сообщалось, что Евросоюз еще на год продлил санкции против России из-за Крыма.