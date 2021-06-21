Под санкции США попали пресс-секретарь Лукашенко, тюрьма и КГБ

Американские власти расширили санкции против Беларуси. В санкционный список попали 16 физлиц и пять ведомств и организаций.

Об этом сообщило министерство финансов США, предает "РИА Новости".

В частности, США ввели санкции против КГБ Беларуси, Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД страны, внутренних войск МВД, УВД Брестоблисполкома, минского центра изоляции правонарушителей на Окрестина.

Также под ограничения попали пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко - Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед также включен в новый санкционный список США.

Публикуем список попавших под санкции целиком:

Астрейко, Александр Дорошенко, Ольга Эйсмонт, Наталья (пресс-секретарь Лукашенко) Гуржий, Андрей Гриб, Михаил (начальник милиции Минска) Кочанова, Наталья (спикер сената) Калиновский, Сергей (замминистра юстиции ) Карпенков, Николай Кацубо, Светлана Лосякин, Александр Плышевский, Игорь Рахманова, Марина Швед, Андрей Целиковец, Ирина Тертель, Иван (экс-глава КГБ) Зубков, Сергей (командир спецназа КГБ "Альфа")

Напомним, ранее мы писали, что под санкции ЕС против Беларуси попадут 8 компаний и 78 человек. Среди них члены семьи Лукашенко.

Также сообщалось, что Евросоюз еще на год продлил санкции против России из-за Крыма.