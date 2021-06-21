В Мали во французских военных врезался заминированный автомобиль. В результате множество солдат получили ранения. К месту происшествия были направлены вертолеты.

Об этом сообщили в турецкой газете Akşam.

По данным издания, французские военные действовали в рамках антитеррористической операции "Бархан", когда в них врезался заминированный автомобиль. В результате подрыва машины ранено очень много военнослужащих. Их количество не уточняется.

Сообщается, что на место происшествия направили вертолеты, чтобы эвакуировать раненых.

Мали - государство в Западной Африке. Северо-западная часть страны контролируется исламистами из связанной с "Аль-Каидой" группировками "Ансар-ад-Дин". В этом регионе было провозглашено непризнанное государство Азавад.

Напомним, в прошлом году поднявшие в западноафриканской стране Мали мятеж военные арестовали президента республики Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. После этого мятежники в Мали выбрали себе вождя и создали Национальный комитет спасения народа.

В мае этого года в Мали президента Ба Ндао, премьер-министра Моктара Уана и нового главу Минобороны Сулеймана Дукура арестовали военные. В ООН это осудили.