Украина начала четвертый этап вакцинации от коронавируса. Во время него будут прививать людей в возрасте 60+, заключенных, персонал тюрем и СИЗО, а также людей возрастом 18-59 лет с хроническими заболеваниями.

Об этом в среду 23 июня сообщило Министерство здравоохранения.

В то же время в Украине продолжат вакцинировать приоритетные группы из предыдущих этапов, в частности медиков, жителей и персонала домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильных граждан, соцработников и священнослужителей, педагогов, военнослужащих и сотрудников других структур государственной безопасности, работников органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работников топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование инфраструктуры государства.

Кроме того, в стране продолжат работать 90 центров массовой вакцинации в 17 регионах. Также медики будут прививать граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, на подконтрольной украинскому правительству территории.

Помимо этого, на этой неделе стартовала вакцинация организованных коллективов.

По состоянию на 23 июня, в Украине сделали около 2,15 млн прививок против COVID-19, из них 394,107 тысяч человек получили две дозы.