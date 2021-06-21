В воскресенье, 21 июня, на юге Одесской области наблюдались сильные осадки. В частности в Измаиле ливень превратил улицы в реки, а около городского совета появилось озеро глубиной около полуметра, в котором купались местные жители.

Соответствующее видео очевидцев опубликовано в соцсетях.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Далаков Владислав (@belgarin_mazafaka)

Как видно на записях, некоторые улицы из-за аномального дождя затопило потоками воды. Из-за этого автомобили буквально плыли по дорогам.

По словам мэра города Андрея Абрамченко, непогода нарушила электроснабжение. Остаются без света часть улиц микрорайонов Южный, ул. Гагарина, Барановки. Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, как рассказал мэр, по информации Дунайской гидрометобсерватории, за 48 минут дождя выпало 36 мм осадков (месячная норма июня — 59 мм), это является стихийным гидрометеорологическим явлением.

Напомним, ранее мы сообщалось, что под Черновцами и в Днепре затопило подвалы домов и размыло дороги из-за ливней.

Также "Страна" сообщала, что в Херсоне, который затопило после сильных ливней, спасателям пришлось убирать поваленные деревья и откачивать воду с приусадебных участков.