Россия во время ближайших контактов с Турцией собирается обсудить тему стремления Украины вступить в НАТО.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию в отношении попыток затягивать Украину в НАТО обозначили. У меня нет сомнений, что серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем идет речь. Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт. Я думаю, мы, конечно же, поговорим и на эту тему тоже", - сказал он.

Напомним, недавно заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обратился к странам НАТО, призвав их прекратить поставки оружия Украине. По его словам, страны Североатлантического альянса должны показать Киеву, что пора перестать спекулировать на теме вступления Украины в НАТО, так как такие действия "стимулирует партию войны в Киеве".

В то же время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на днях заявил, что в ближайший год Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса НАТО, в теории - возможно в течение 10 лет.