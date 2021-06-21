Минздрав Италии разрешил всем регионам, кроме Валле-д'Аоста, снять большинство оставшихся правил, связанных с коронавирусом, с понедельника в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в стране.

Об этом сообщает издание The local.

Так, регионы Тоскана, Марке, Кампания, Калабрия, Базиликата, Сицилия и автономная провинция Больцано были перемещены из "желтой" категории, присоединившись к остальной части страны в "белой зоне".

Единственная область, которая остается "желтой зоной", - это северный регион Валле-д’Аоста.

Министр здравоохранения Роберто Сперанса подписал изменения после выводов последнего отчета о состоянии здоровья граждан, опубликованного в пятницу, который показал, что уровень новых инфекций в стране остается низким.

Как сообщается, что с 7 июня в Италии ежедневно регистрируется около 2000 новых случаев инфицирования в среднем по стране - это самый низкий показатель с сентября 2020 года.

Кроме того, в Италии средний 7-дневный уровень заболеваемости снизился с 25 случаев на 100 000 жителей до 16.

Чтобы попасть в "белую" зону с низким уровнем ограничений, в регионах должно быть зарегистрировано менее 50 случаев коронавируса на 100000 жителей в течение трех недель подряд.

Напомним, ранее мы писали, что карантин в Украине продлили до конца лета.

Также сообщалось, что Минздрав Украины изменил правила карантина. "Желтую" зону могут ввести сразу на всей территории страны.