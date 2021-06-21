США будут продолжать находиться в списке недружественных России стран. Поводов исключать из него Вашингтон до имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве, нет.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, во время переговоров США и РФ было достигнуто понимание того, "где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон".

"Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне", - сказал пресс-секретарь Путина.

Также он добавил, что пока эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, никаких поводов для изменений во взаимоотношениях между странами нет.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена не внесли никаких изменений в политику антироссийских санкций США.

Также сообщалось, что Белый дом назвал шесть главных достижений Байдена после евротурне и встречи с Путиным.