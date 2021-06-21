В одной из больниц российского Санкт-Петербурга пациентов с коронавирусом укладывают на матрацах на полу в коридоре.

Соответствующий ролик очевидцы опубликовали в соцсетях.

Автор ролика утверждает, что кадры засняты в ковидном отделении городской больницы №15, там из-за нехватки мест пациентов с коронавирусом размещают на полу в коридорах. Также утверждается, что пациентов развозят по менее загруженным больницам города.

Петербургские власти уже заявили, что проверяют видео из больницы с лежащими на полу пациентами, сообщает "РИА Новости".

Напомним, "Страна" писала о том, что в Кремле оценили коронавирусные тенденции в России как "скорее плохие, чем хорошие" и констатировали "тяжелую ситуацию". За последние сутки в РФ выявили 17 378 новых случаев коронавируса, общее число заражений с начала пандемии составило 5 334 204.

Также мы сообщали о том, что в России последнее время фиксируют резкий рост новых случаев коронавируса. Вспышку связывают с тем, что в стране обнаружили индийский штамм Covid-19 "Дельта". В РФ уже заявили, что индийский штамм злее китайского, но Спутник V защищает и от него.