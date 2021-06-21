В результате взрыва газа в жилой пятиэтажке под Киевом в больницы попали два человека. Среди них ребенок

В результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в селе Белогородка Бучанского района Киевской области пострадали восемь человек. Двое из них попали в больницы с травмами, в том числе и ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В с. Белогородка Бучанского района в пятиэтажном жилом доме в квартире на третьем этаже произошел взрыв с последующим возгоранием, в результате чего 2 человека госпитализированы, из них 1 ребенок 2008 года рождения и 6 человек пострадали, которые после осмотра врачами от госпитализации отказались", - сообщили спасатели.

По их данным, пожар распространился на 4 и 5 этажи и кровлю дома. В то же время спасателям удается контролировать возгорание, разрушений несущих конструкций не выявлено. Сотрудники ГСЧС эвакцировали 40 жителей дома.

На месте инцидента работают 53 спасателя и 12 спецмашин ГСЧС. Ликвидация возгорания продолжается.

Напомним, недавно в Подольском районе Киева загорелась квартира в небоскребе. В квартире полностью сгорела кухня и балкон, во время пожара никто не пострадал. Окно балкона упало на припаркованные автомобили, пять машин были разбиты. Предварительно в причиной пожара называли короткое замыкание электропроводки.

Ранее "Страна" сообщала о масштабном пожаре в многоэтажке Львова. В результате пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Спасатели эвакуировали 45 человек, всего были спасены 112 жителей дома.