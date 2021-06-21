В московской больнице спасли подростка с поражением легких, к которому привело курение вейпа.

Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщается, у 17-летнего юноши возникла тяжелая дыхательная недостаточность, из-за которой парень мог умереть. Врачам Морозовской больницы удалось вовремя распознать симптомы и одними из первых в стране поставить диагноз EVALI — легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга.

За две недели до госпитализации у молодого человека постепенно нарастали одышка и кашель, поднималась температура, болел живот. Кроме того, его рвало, он также потерял более 10 кг. Как сообщается, в последние 1,5 месяца юноша активно употреблял вейпы.

Однако благодаря правильному лечению пациент пошел на поправку.

"Перестал быть зависим от дотации кислорода, начал самостоятельно есть, разговаривать, ходить. В настоящее время пациент уже выписан домой и продолжает лечение амбулаторно под наблюдением пульмонологов", — сказано в сообщении.

Как рассказал заведующий кафедрой педиатрии РУДН, врача-пульмонолога Морозовской детской больницы Дмитрия Овсянникова, летальный исход от EVALI фиксируется в 2,4% случаев. Оно возникает из-за употребления вейпов или электронных сигарет, так как вещества, входящие в их состав, повреждают поверхностную оболочку бронхиол и альвеол.

В результате нарушается газообмен в большом объеме легких и возникает дыхательная недостаточность. Впервые заболевание было описано в США в 2019 году.

Напомним, в этом месяце Рада поддержала запрет на курение электронных сигарет в общественных местах.