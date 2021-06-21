В российском городе Саратов произошло ЧП. Посетители городского парка "Лукоморье" посетители семь минут провисели вниз головой на одном из аттракционов.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Очевидцы засняли видео, на котором заметно, как во время работы завис аттракцион под названием "Камикадзе". По их информации, люди провели вниз головой на застрявшей карусели 5-7 минут.

Саратовская прокуратура сообщила, что уже проверяет аттракцион из городского парка, где посетители несколько минут висели вниз головой.

Напомним, "Страна" писала о том, как под Николаевом катание на аттракционах обернулось госпитализацией людей. Во время работы карусели на ней открылись крепления безопасности и поднялось ограждение. В результате пострадали четверо человек.

Также мы сообщали, что в мае на аттракционе в Краматорске произошел несчастный случай. Из-за халатности оператора одна из отдыхавших на аттракционе "Игла" едва не лишилась ног и получила сильные ушибы.

Кроме того, мы писали, что на пляже Железного Порта мужчина сломал позвоночник на водном аттракционе "Бэтмен".