Бойцы Военно-морского флота США взорвали в Атлантическом океане бомбу весом более 18 тонн, чтобы испытать ее воздействие на авианосец "Джеральд Р. Форд", который вошел в состав флота в 2017 году. В результате судно выдержало испытание.

Видео этого эксперимента обнародовал YouTube-канал Military Footage Archive.

Испытания прошли в 160 километрах от побережья Флориды. Бомбу сбросили в океан и взорвали под водой, а на поверхности рядом с местом взрыва находился американский авианосец. В момент взрыва геологическая служба зафиксировала землетрясение магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера. Тем не менее, никаких разрушительных последствий для побережья это не принесло.

ВМФ США уже отчитался, что авианосец успешно выдержал испытание, показав устойчивость к сбросу таких бомб и свою эффективность в условиях боя. Военные также заверили, что испытания соответствовали требования по воздействию на окружающую среду и проводились с учетом путей миграции морской флоры и фауны в этом районе океана.

Напомним, в конце мая в Средиземноморье вошла амфибийно-десантная группа кораблей ВМС США.

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