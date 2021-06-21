В Кремле назвали победу партии и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на внеочередных выборах убедительной.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

Песков заявил, что в Кремле видят убедительную победу на выборах в Армении партии Никола Пашиняна и поздравляют с выбором армянский народ.

Напомним, внеочередные выборы в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. Премьер-министр страны Никол Пашинян сам подал в отставку, чтобы сделать возможным их проведение. На них глава правительства согласился через пять месяцев после проигранной войны в Карабахе и вследствие разразившегося политического кризиса. "Страна" писала о том, как Никол Пашинян хочет остаться у власти после проигранной войны.

По предварительным итогам выборов, победу одержала партия Пашиняна, она набрала почти 54% голосов. Основная борьба развернулась между "Гражданским договором" и сформированным экс-президентом Робертом Кочаряном блоком "Армения".

Также мы писали, что блок Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов в Армении.