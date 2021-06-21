Под санкции ЕС против Беларуси попадут 8 компаний и 78 человек. Среди них члены семьи Лукашенко
Новые санкции в отношении Беларуси, который сегодня утвердили министры иностранных дел Евросоюза, затронут членов семьи президента республики Александра Лукашенко, журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании. Всего в санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 юридических лиц.
Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.
В санкционном списке ЕС оказались:
- бизнесмены,
- депутаты,
- государственные пропагандисты,
- прокуроры,
- судьи,
- милиционеры,
- высокопоставленные военнослужащие,
- члены семьи Лукашенко.
"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц... Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.
По данным издания "Радио Свобода", ЕС одобрил санкции в отношении предприятий:
- МАЗ,
- БелАЗ,
- "Белаэронавигация",
- Bremino Group,
- Globalcustom,
- "Новая нефтяная компания",
- Logex и Sohra.
Под санкции, в частности, попали Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.
Санкционный список из 78 человек и 8 организаций, активы которых будут заморожены, а визы закрыты для въезда в Европейский Союз, будет опубликован сегодня в официальном журнале Европейского Союза, после чего он вступит в силу.
Напомним, 18 июня Евросоюз согласовал новые экономические санкции против Беларуси. Ограничения коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.
Сегодня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил введение нового пакета санкций.