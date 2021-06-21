В санкционный список попали военнослужащие и правоохранители. Фото: РИА Новости

Новые санкции в отношении Беларуси, который сегодня утвердили министры иностранных дел Евросоюза, затронут членов семьи президента республики Александра Лукашенко, журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании. Всего в санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 юридических лиц.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

В санкционном списке ЕС оказались:

  • бизнесмены,
  • депутаты,
  • государственные пропагандисты,
  • прокуроры,
  • судьи,
  • милиционеры,
  • высокопоставленные военнослужащие,
  • члены семьи Лукашенко.

"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц... Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.

Под санкции ЕС против Беларуси попадут 8 компаний и 78 человек. Среди них члены семьи Лукашенко

По данным издания "Радио Свобода", ЕС одобрил санкции в отношении предприятий:

  • МАЗ,
  • БелАЗ,
  • "Белаэронавигация",
  • Bremino Group,
  • Globalcustom,
  • "Новая нефтяная компания",
  • Logex и Sohra.

Под санкции, в частности, попали Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Санкционный список из 78 человек и 8 организаций, активы которых будут заморожены, а визы закрыты для въезда в Европейский Союз, будет опубликован сегодня в официальном журнале Европейского Союза, после чего он вступит в силу.

Напомним, 18 июня Евросоюз согласовал новые экономические санкции против Беларуси. Ограничения коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.

Сегодня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил введение нового пакета санкций.

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