Под санкции ЕС против Беларуси попадут 8 компаний и 78 человек. Среди них члены семьи Лукашенко

Новые санкции в отношении Беларуси, который сегодня утвердили министры иностранных дел Евросоюза, затронут членов семьи президента республики Александра Лукашенко, журналистов, бизнесменов и других лиц, а также государственные компании. Всего в санкционный список попали 78 официальных лиц и 8 юридических лиц.

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

В санкционном списке ЕС оказались:

бизнесмены,

депутаты,

государственные пропагандисты,

прокуроры,

судьи,

милиционеры,

высокопоставленные военнослужащие,

члены семьи Лукашенко.

"ЕС принял решение ввести замораживание активов и запрет на получение виз для 78 человек и 8 юридических лиц... Санкции сегодня обнародуют в официальном журнале ЕС", - написал Йозвяк.

По данным издания "Радио Свобода", ЕС одобрил санкции в отношении предприятий:

МАЗ,

БелАЗ,

"Белаэронавигация",

Bremino Group,

Globalcustom,

"Новая нефтяная компания",

Logex и Sohra.

Под санкции, в частности, попали Олег Гайдукевич, Николай Карпенко, Геннадий Давыдько, помощник прокурора Алина Касьянчик, министр обороны Виктор Хренин, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, а также бизнесмены Алексей Алексин и Александр Зайцев.

Санкционный список из 78 человек и 8 организаций, активы которых будут заморожены, а визы закрыты для въезда в Европейский Союз, будет опубликован сегодня в официальном журнале Европейского Союза, после чего он вступит в силу.

Напомним, 18 июня Евросоюз согласовал новые экономические санкции против Беларуси. Ограничения коснутся нефтегазового сектора, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции.

Сегодня Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил введение нового пакета санкций.