Блок экс-президента Армении Роберта Кочаряна не признает итоги внеочередных парламентских выборов, на которых победила партия и.о. премьер-министра страны Никола Пашиняна. Там готовят коллективное обращение в Конституционный суд.

Об этом сказано в заявлении блока "Армении", обнародованном в Facebook.

"Опубликованные результаты парламентских выборов очень спорные и не внушают доверия", - сказано в заявлении.

Блок "Армения" требует расследовать предполагаемые нарушения, которые, по данным политсилы, имели место во время выборов. Политсила намерена обратиться в конституционный суд, сообщают местные издания.

Напомним, 20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них победу одержала партия Пашиняна , набрав почти 54% голосов. Основная борьба развернулась между "Гражданским договором" и сформированным экс-президентом Робертом Кочаряном блоком "Армения", у него 21,04%. Пашинян уже объявил, что его партия "Гражданский договор" сформирует новое правительство Армении.

Также мы сообщали, что Пашинян после победы в Арменни объявил о "стальной" революции.

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