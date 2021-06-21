Коронавирусная болезнь в лагере "Артек" подтвердилась уже у 12 школьников, все они прибыли в учреждение из Москвы и Московской области. В изоляции находятся 60 детей и 16 вожатых, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Об этом российскому агентству ТАСС сообщил директор лагеря Константин Федоренко.

"У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей - это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей - те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых - 16 человек", - рассказал Федоренко.

По его словам, все заразившиеся дети - школьники из Москвы и Московской области. В больнице и обсерваторе находятся дети возрастом от 9 до 15 лет.

Федоренко также заверил, что дети с Covid-19 переносят его практически бессимптомно. В "Артеке" находятся 2 535 детей из 82 субъектов РФ. Всех детей с такими симптомами, как повышение температуры, наличие насморка, воспаленное горло направляют в медучреждение, чтобы не дать инфекции распространяться дальше.

"И если подтверждается, что есть ковид, то мы с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, выявляем круг контактных, и этих контактных по маршрутной карте мы отправляем как заболевших, так и контактных", - сказал директор "Артека".

Он добавил, что зараженных коронавирусом детей направляют в госпитали Ялты и Севастополя, контактировавших с ними детей и сотрудников лагеря - в обсерваторы Евпатории и Армянска.

Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в "Артеке" вчера сообщил "замминистра здравоохранения" аннексированного Крыма. По состоянию на 20 июня, инфекция подтвердилась у 6 школьников.

Тем временем в Москве продолжается рекордная вспышка коронавирусной болезни. В столице РФ в связи с этим усилены противоэпидемические меры.