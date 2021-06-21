Астронавты, которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), пожаловались на головные боли. В США считают, что это случилось из-за повышенного содержания углекислого газа в атмосфере станции, но в российские ученые с ними не согласны.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте подмосковного Центра подготовки космонавтов, передает "РИА Новости".

"Требования по снижению уровня углекислого газа (СО2) были выдвинуты НАСА в 2008 году в связи с субъективными жалобами некоторых астронавтов на наличие головной боли при согласованных уровнях содержания СО2 5-6 миллиметров ртутного столба. При этом медицинского обследования экипажа для определения возможных причин головной боли не проводилось", - говорится в докладе.

В дальнейшем по требованиям американской стороны лимит содержания СО2 в атмосфере МКС последовательно снижали до 4,5, до 4, до 3,2-3,3 и в настоящее время он поддерживается на уровне менее 3 миллиметров ртутного столба, но "при этом жалобы ряда астронавтов на головную боль продолжаются".



"В связи с этим можно было ожидать дальнейшей корректировки летного правила американской стороной с дальнейшим уменьшением содержания диоксида углерода. Так в американском стандарте SMAC для продолжительности полета 1000 суток содержание СО2 установлено 2 миллиметра ртутного столба", - сообщается в докладе.

Согласно докладу, в 2014 году специалисты НАСА опубликовали статью по подробному исследованию связи между уровнями СО2 в атмосфере МКС и головными болями астронавтов.

"В исследование были включены данные по астронавтам, которые выполняли полет на МКС между 14 марта 2001 года и 31 мая 2012 года... Всего было 46 жалоб астронавтов на головную боль, в 1 670 случаях жалоб не было", - говорится в докладе.



При этом жалобы на головную боль были в двух случаях: один раз, когда астронавты работали в ограниченном пространстве с недостаточным количеством воздуха, другой - когда экипаж собрался в одном месте.

По мнению американских ученых, когда на МКС была отключена американская система удаления углекислого газа CDRA и работала только российская система "Воздух", содержание CO2 повышалось до 6,2 миллиметра ртутного столба.

"Экипаж не знал о повышенных уровнях содержания CO2, но наземные операторы заявили, что экипаж в это время выглядел раздраженным. Один из членов экипажа сообщил об усталости, назвав ее нетипичной по сравнению с утомлением в течение обычного рабочего дня. Он также сказал, что чувствовал себя лучше утром, когда была включена CDRA, а также в течение следующих дней", - указано в докладе.

В связи с этим в НАСА считают, что более высокие уровни CO2 связаны с головной болью, раздражением слизистой оболочки и снижением работоспособности.



"В статье специалистов НАСА также указывается в качестве причины возникновения головной боли воздействие CO2 во время транспортировки к МКС на корабле "Союз", содержание которого, по сообщениям экипажа, превышало 20 миллиметров ртутного столба", - говорится в докладе.

В то же время российские ученые уверяют, что в течение более чем 30 лет российские и иностранные космонавты, которые летали на орбитальных станциях "Салют", "Мир" и МКС, не жаловались на головную боль при среднем содержании СО2 в атмосфере станций примерно 6 миллиметров ртутного столба.



"Содержание СО2 6–6,5 миллиметра ртутного столба было обычным при экспедициях на станцию "Мир" в течение 15 лет (только два космонавта имели зависимость от таких уровней СО2)", - сказали специалисты.

По их словам, в США сделали вывод о повышенной чувствительности астронавтов к CO2 в полете несмотря на то, что число случаев головной боли составило 2,7%. Кроме того, по данным российских специалистов, ни в одном полете корабля "Союз" содержание CO2 не превышало 6 миллиметров ртутного столба.

Среди возможных причин головной боли у астронавтов ученые РФ назвали прежде всего влияние невесомости, связанное с приливом крови к голове, а также дыхание астронавта в значительной степени выдыхаемым воздухом с повышенным содержанием СО2 (при неподвижной деятельности, во сне).

"Нет оснований считать, что физиология дыхания в космических условиях в отношении углекислого газа значительно отличается от земных. Косвенные признаки самочувствия человека, в частности, головная боль, причин которой до 200, не могут дать однозначных сведений о влиянии содержания СО2 на здоровье экипажей", - считают российские специалисты.

По их мнению, существующие в американском докладе телеметрические данные не могут быть обработаны корректно, так как неизвестно, в каком модуле МКС и в какое время находились члены экипажа.

Напомним, вчера астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажа солнечных панелей.

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