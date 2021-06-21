В жилом доме под Киевом вспыхнул пожар. Очевидцы говорят о взрыве газа. Фото

В Белогородке Киевской области возник пожар в многоквартирном доме. Проходит эвакуация жителей, информации о пострадавших в инциденте пока нет.

Об этом очевидцы сообщили телеграм-каналу dtp.kiev.ua.

По их словам, пожар возник в результате взрыва газа. На данный момент к месту происшествия направляются бойцы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На фотографиях с места событий видно, как из дома, расположенного рядом с остановкой общественного транспорта, идет дым. Есть ли пострадавшие или жертвы в этом происшествии пока неизвестно.

Напомним, недавно в городе Батурин Черниговской области молния попала в жилой дом, в результате чего он загорелся.

Также мы писали о том, как в Подольском районе Киева загорелась квартира в небоскребе. В квартире полностью сгорела кухня и балкон, во время пожара никто не пострадал. Окно балкона упало на припаркованные автомобили, пять машин были разбиты. Предварительно в причиной пожара называли короткое замыкание электропроводки.

Ранее "Страна" сообщала о масштабном пожаре в многоэтажке Львова. В результате пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Спасатели эвакуировали 45 человек, всего были спасены 112 жителей дома.