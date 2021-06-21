Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который ранее заявлял, что вакцинация от коронавируса несет смерти, сегодня выступит во время дебатов на сессии ПАСЕ в качестве спикера по тематике ковид-паспортов и сертификатов.

Об этом Камельчук сообщил в Facebook.

"Сегодня в Страсбурге меня избрали спикером по тематике Covid-паспортов и сертификатов от политической группы EPP в дебатах на сессии ПАСЕ. Стоит сохранить баланс между потребностями сдерживания угроз пандемии, прав человека и возможностями бизнеса, особенно в сфере отдыха, что актуально особенно летом", - написал нардеп.

Напомним, ранее Камельчук также рассказывал, что, по его мнению, вакцинация от коронавируса несет смерти, ее продвигают "фантастические маркетологи", ношение масок вредит организму, а январский локдаун в Украине не имел смысла.

Также нардеп Юрий Камельчук говорил о том, что считает коронавирус выдуманной болезнью, по его мнению, пандемию и страх перед болезнью нагоняли искусственно. Кроме того, он заявлял о недоверии к нынешним методам тестирования на коронавирус.