Полиция Киевской области задержала мужчину, который напал на родственника с топором.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области в понедельник, 21 июня.

Как сообщается, в полицию обратился сам злоумышленник, но представившись вымышленной фамилией сообщил, что в селе Андреевка недалеко от города Сквира на Белоцерковщине отец ударил своего сына топором.

"Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили все обстоятельства. В тот день отец совместно с обоими своими сыновьями употребляли алкоголь. Впоследствии старший брат пошел отдыхать, а пострадавший остался с отцом.

В дальнейшем отец также пошел отдыхать, а младший сын вышел курить сигареты, и когда уже возвращался в дом, брат набросился на него с топором и нанес четыре удара в область головы, шеи и в спину", - говорится в сообщении.

По данным следствия, конфликт возник на почве спора о наследстве, которое отец решил переписать на младшего сына, так как старший все время пьет.

"Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. У него обнаружили 2.28 промилле алкоголя в организме. Вещественное доказательство-топор-с места происшествия полицейские изъяли. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице, но состояние его стабильное", - рассказали в полиции.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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